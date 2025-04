Tunisie: Face aux campagnes de désinformation - Le Président de la République révèle toute la vérité au peuple

La Tunisie vient de vivre des moments mémorables, voire historiques, lors de l'évolution de la situation dans la délégation de Mezzouna relevant du gouvernorat de Sidi Bouzid, comme l'a mis en exergue le Président de la République en présidant, vendredi au Palais de Carthage, la cérémonie commémorative du 69e anniversaire de la création des forces de sécurité nationale.

A noter, à ce propos, que tenant à épouser les derniers développements de la situation ayant suivi le drame qui a coûté la vie à trois élèves après l'effondrement du mur de clôture de leur lycée, le Chef de l'Etat a mentionné qu'il a tenu à rectifier le contenu de son allocution pour cette occasion afin de faire des révélations significatives sur ce qui vient de se passer.

«En réalité, il n'y a pas eu d'affrontements nocturnes à Mezzouna entre les forces de l'ordre et les citoyens», comme l'ont prétendu certaines forces occultes, mais plutôt «des scènes exaltantes de solidarité exemplaire entre les deux parties», a affirmé en substance le Président Kaïs Saïed.

Il faut dire que, n'en déplaise à certaines mauvaises langues et autres faiseurs de propagandes mensongères, le peuple tunisien ne cesse de prouver qu'il reste uni derrière ses gouvernants dans un élan historique malgré les tentatives de déstabilisation en fomentant, selon les dires mêmes du Chef de l'Etat, des troubles dans le cadre d'une «conspiration financée depuis l'étranger».

Or, en réalité, en joignant leurs efforts à ceux des forces de sécurité, les habitants de Mezzouna ont largement contribué à effacer les traces causées par les derniers débordements faisant vivre, tout le pays un «moment historique» dans une atmosphère de cohésion et d'homogénéité qui resteront des faits «gravés en lettres d'or dans l'histoire de la Tunisie», selons les termes utilisés par le Président Kaïs Saïed.

Des révélations graves, en attendant d'autres promises par le Président de la République, ont trait à deux faits, à savoir, d'abord, l'implication de certains médias ayant diffusé des images trompeuses de prétendues confrontations, surtout nocturnes, destinées à jouer sur les sentiments et les émotions des citoyens pour les inciter à avoir des réactions de violences.

Ensuite, la manigance commise concernant l'embrigadement de certains jeunes, dont notamment des enfants en bas âge et qui n'ont pas dépassé les huit ans. «Des enfants manipulés et payés par des tiers, surtout, à partir de l'étranger», comme indiqué.

Ces révélations confirment, si besoin est, les accusations adressées par le Président de la République à l'encontre de certaines parties, des comploteurs et autres manipulateurs qui n'hésitent pas à user du pouvoir de l'argent pour semer la discorde entre les citoyens d'un même pays, faisant fi des dégâts qu'ils peuvent causer en biens et en vies humaines.

Ces forces lugubres semblent, toutefois, oublier que l'Etat tunisien est UN et que le peuple tunisien est, plus que jamais, uni autour de son Président et de ses institutions et, qu'en aucun cas, il n'accepterait d'être poussé dans une mésaventure que le Chef de l'Etat n'a pas hésité à qualifier de «tentative de sédition».

Le Président Kaïs Saïed a démontré, une fois de plus, qu'il reste, à tout moment, à l'écoute des doléances et des préoccupations des Tunisiens, soucieux de ne pas revenir en arrière et faire échec aux manipulations et aux campagnes de désinformation financées de l'étranger.