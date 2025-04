Tunisie: Forum d'affaires algéro-saoudien - Nouveaux partenariats dans les secteurs clés de l'économie

Les travaux du Forum d'affaires algéro-saoudien ont débuté dimanche à Alger, avec la réaffirmation par les deux parties de leur volonté commune de renforcer la coopération dans plusieurs domaines économiques.

Cette rencontre est organisée par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), avec la participation de plusieurs opérateurs économiques algériens et d'une délégation d'hommes d'affaires saoudiens en visite en Algérie pour explorer les opportunités de partenariat et d'investissement, notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'agriculture, du tourisme et du bâtiment.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux, le président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula, a mis en avant les opportunités de partenariat entre l'Algérie et l'Arabie saoudite, appelant à en tirer parti à travers des investissements efficaces et l'échange d'expertises pour créer des emplois, relever les défis communs et réaliser un développement durable.

Selon lui, ce Forum permettra de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'agroalimentaire, de l'agro-industrie, de la sidérurgie, du tourisme et des technologies de l'information et de la communication (TIC).

De son côté, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite en Algérie, Abdullah Bin Nasser Al Bussairy, a souligné l'importance de cette rencontre dans le renforcement des relations économiques bilatérales, qu'il a qualifiées de « profondes et enracinées », rappelant, à ce propos, la volonté des dirigeants des deux pays de les renforcer dans divers domaines.

L'ambassadeur a fait savoir que la valeur des échanges commerciaux entre les deux pays avoisinait un milliard de dollars, ce qui, selon lui, « ne reflète pas le niveau des relations bilatérales solides », précisant que les investissements saoudiens en Algérie avaient augmenté dans des domaines comme l'industrie de transformation, l'agroalimentaire et l'agriculture.

À cette occasion, il a invité les hommes d'affaires saoudiens à explorer les opportunités d'investissement qu'offre l'Algérie, en particulier à la faveur des facilités introduites par la nouvelle loi sur l'investissement.

Ce Forum sera marqué par l'organisation de rencontres d'affaires bilatérales (B2B) entre les représentants des entreprises algériennes et saoudiennes, ainsi que par la signature de plusieurs accords et partenariats entre les deux parties.