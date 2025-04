Tunisie: Lancement de la plateforme « EcoTous » - Pour la démocratisation de l'économie

La première plateforme dédiée à la valorisation et à la diffusion des savoirs économiques en Tunisie a été officiellement lancée hier. Conçue conjointement par l'Iace, l'Iadh et « Expertise France », cette plateforme s'inscrit dans le cadre du projet Savoirs Éco, financé par l'Union européenne et mis en oeuvre par « Expertise France ». Elle vise à vulgariser les connaissances économiques et à agir comme catalyseur du débat public.

L'annonce a été faite lors d'une conférence qui a réuni des économistes tunisiens de renom. Le principe de la plateforme est simple : agréger les contributions des économistes, chercheurs et producteurs de savoir en Tunisie.

Tout contributeur souhaitant soumettre une production peut se rendre sur le site www.EcoTous.tn. Après avoir créé un compte, il pourra remplir un formulaire en ligne pour soumettre sa contribution. Celle-ci sera ensuite examinée par un comité scientifique composé d'experts de renom, chargés de garantir la qualité scientifique et la pertinence du contenu. Si elle est retenue, la contribution sera publiée sur la plateforme.

Plusieurs thématiques d'actualité sont mises en avant : économie environnementale, économie sociale, économie numérique, mondialisation, macroéconomie et gouvernance. Les contributeurs peuvent déposer leurs productions selon trois profils : contributeur individuel, institutionnel ou créateur de contenu. La plateforme propose également une rubrique intitulée « Le sujet du mois ». Chaque mois, « EcoTous » met à l'honneur une thématique économique choisie pour sa pertinence et son lien avec les enjeux du moment. Ce défi mensuel invite à la réflexion collective et au partage de contenus rigoureux et accessibles. Le sujet de ce mois-ci a déjà été fixé : il s'agit de la nouvelle réglementation du travail.

Vulgarisation de la production économique...

« L'Iace a adhéré à ce projet car il est en phase avec son orientation stratégique pour les années à venir », a déclaré Majdi Hassen, directeur exécutif de l'institut, dans son discours d'ouverture.

Il a insisté sur la nécessité, pour les économistes et experts, d'adopter un langage simple et d'être à l'écoute des préoccupations de la population, notamment des jeunes. Il a aussi souligné l'importance du choix des sujets abordés, essentiels pour ancrer une culture économique dans la société et préparer les citoyens aux réformes à venir. Selon lui, la plateforme jouera deux rôles majeurs : d'une part, elle contribuera à la vulgarisation de la production économique ; d'autre part, elle ambitionne d'être un espace de débat grâce au sujet du mois, ouvert à la participation du public et des experts.

Une initiative née d'une soif d'information économique

Prenant la parole, Alexis Ghosn, chef de projet « Savoirs Éco » à Expertise France, est revenu sur la genèse de l'initiative, née en 2023 d'une réflexion engagée avec une dizaine d'experts de renom sur les enjeux de la vulgarisation du savoir économique. Une étude de préfaisabilité a alors été commandée pour évaluer les risques et définir les contours du projet. Celle-ci a mis en évidence une demande croissante pour des contenus économiques accessibles et de qualité, en lien avec les réalités du quotidien des Tunisiens.

« Ces différentes étapes nous ont convaincus qu'il était pertinent et légitime de financer, via un appel à projets, une initiative de diffusion et de vulgarisation des savoirs économiques et du développement durable en Tunisie. Aujourd'hui, nous célébrons donc le lancement de la plateforme EcoTous, qui vise à offrir un espace dédié à la diffusion de ces savoirs en langue française, et prochainement en langue arabe », a-t-il indiqué.

De son côté, Carl Daspect, attaché de coopération à la Délégation de l'Union européenne en Tunisie, a fait savoir en somme que le projet « Savoirs Éco », dont « EcoTous » fait partie, vise à renforcer la compréhension des politiques publiques. L'un des objectifs majeurs est de vulgariser des notions économiques complexes, liées à la réalité économique en Tunisie, telles que les subventions, les dépenses budgétaires ou la dette publique.

Un savoir économique partagé

Abdelbasset Ben Hassen, président du Conseil d'administration de l'Iadh, a, pour sa part, insisté sur l'importance de rendre accessibles des concepts liés aux grands enjeux d'actualité. « Qu'il s'agisse de l'endettement, du chômage, des crises climatiques ou de l'impact de la transition numérique, comprendre l'économie est devenu un impératif démocratique. Pourtant, l'accès à l'information économique reste profondément inégal. Trop souvent, les analyses, les données et les rapports sont inaccessibles, soit parce qu'ils sont fermés dans un langage technique, soit parce qu'ils circulent dans des espaces fermés réservés aux experts ou aux décideurs », a-t-il souligné. Il a, par ailleurs, indiqué que « EcoTous » entend rompre avec cet état de fait en rendant le savoir économique partagé, compris, débattu et accessible à tous, dans une langue claire, simple et respectueuse de l'intelligence de chacun.