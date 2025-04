Tunisie: Secteur bancaire - Un rôle stratégique en phase avec la vision présidentielle

Après la tenue de l'élection présidentielle, le 6 octobre 2024, la Tunisie a entamé, de l'avis des observateurs, une phase nouvelle où l'attention est focalisée sur la concrétisation des vrais objectifs de la révolution, dont notamment la relance économique, dans le cadre de la préservation du volet social dans toutes les régions du pays.

Or, qui dit développement économique, dit aussi et surtout une conjugaison des efforts de toutes les parties intervenantes afin de booster la croissance grâce au renforcement des investissements, une condition nécessaire en vue de parvenir au développement durable et global.

Dans cette optique, la Cheffe du gouvernement, vient de tenir une "méga-réunion" groupant la ministre des Finances, le ministre de l'Economie et de la Planification, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), le président du Conseil bancaire et financier et les directeurs généraux des banques publiques.

Soulignant le rôle clé du secteur bancaire en général, la Cheffe du gouvernement a rappelé le rôle de la Banque centrale de Tunisie qui, comme l'a déjà mis en exergue le Président de la République, joue son rôle en tant qu'institution publique dans la protection de l'économie nationale, conformément à la politique et aux choix de l'Etat, en vue de la préservation de la souveraineté nationale.

Il faut dire que de par son pouvoir de régulation financière, le secteur bancaire joue un rôle clé dans l'oeuvre de développement, selon les dispositions des lois en vigueur, sans oublier, bien évidemment, la place prépondérante de la BCT qui, tout en disposant d'une certaine autonomie, contribue à l'effort général en faveur de la dynamique socio-économique nationale.

Cette réunion a constitué une nouvelle opportunité pour insister sur la contribution des banques nationales en matière de stabilisation financière et sur leur rôle stratégique qui est, selon elle, en phase avec la vision présidentielle à propos des fondements de la souveraineté économique tunisienne, tout en favorisant un environnement propice à l'investissement.

Autrement dit, cette réunion, qualifiée de stratégique, a permis d'aboutir à une sorte de nouvelle feuille de route aux objectifs clairs, en l'occurrence l'émergence d'un secteur bancaire en tant qu'acteur principal au service d'une économie plus résiliente, souveraine et orientée vers l'investissement productif tout en servant de locomotive pour une croissance génératrice de richesses bénéficiant à toutes les catégories sociales.