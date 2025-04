Tunisie: Mes Odyssées en Mediterranée - « Écrivains siciliens du pays d'expression française »

Des écrivains de Tunisie, de France et d'Italie, descendants de familles siciliennes de Tunisie, prendront part à cette rencontre littéraire. Leurs romans et leurs écrits autobiographiques, sur la présence des Siciliens en Tunisie, s'intéressent essentiellement à l'histoire de leur pays d'origine, avant, pendant et après le Protectorat français.

Mardi 22 avril à 9h00, au siège de l'Académie des sciences, des lettres, et des arts, Beit al-Hikma de Carthage, aura lieu le colloque international sur les « Écrivains siciliens de Tunisie d'expression française ».

Des écrivains de Tunisie, de France et d'Italie, descendants de familles siciliennes de Tunisie, prendront part à cette rencontre littéraire. Leurs romans et leurs écrits autobiographiques, sur la présence des Siciliens en Tunisie, s'intéressent essentiellement à l'histoire de leur pays d'origine, avant, pendant et après le Protectorat français, ainsi qu'à la cohabitation pacifique entre les différentes communautés .

La communauté sicilienne de Tunisie est restée silencieuse pendant de longues années, et ce, pour différentes raisons liées essentiellement au statut social que la communauté occupait à l'époque coloniale. Albert Memmi, par exemple, situait les Siciliens entre « le colonisateur et le colonisé » vivant dans les quartiers dits « arabes ». Une Tunisie multiculturelle, avec des religions différentes, qui a su malgré tout cohabiter pacifiquement. Le colloque est organisé par la « Chaire Sicile pour le dialogue de cultures et civilisations » de la faculté de lettres de l'université de La Manouba, par l'Institut culturel italien , le département de lettres de l'Académie Beit al-Hikma, groupe de réflexion et d'études de la littérature tunisienne en langue française, par l'ambassade de France et l'Alliance française de Tunis.

Prendront partie à cette journée les écrivains et universitaires Flaviano Pisanelli, Jean Louis Amiel, Kamel Gaha, Jeanne Bevinetto, Flavien Errera, Moncef Chebbi, Manoubia Ben Ghedahem, Marie Giaramidaro, Rosamaria Maggio, Giorgia Gritti, Alfonso Campisi, Bessem Alaoui, Cyrine Ben Amor, Meriem Dhouib...

Le soir à 19h00 au cinéma « L'Agora » de La Marsa, l'Institut culturel Italien organise la projection du film en langue sicilienne, sous titré en français, « La bocca dell'anima » en présence du premier acteur et du réalisateur.