Tunisie: Kaïs Saïed à mezzouna - Une visite, un message

Le Chef de l'État a tenu à se déplacer à Mezzouna, à Sidi Bouzid, suite au drame causé par l'effondrement d'un mur du lycée de la ville. La visite survient dans un contexte marqué par une vague de manifestations et de vaines tentatives de jeter de l'huile sur le feu et d'attiser la braise des tensions. Aucun autre président n'aura pris une telle décision, tellement le sentiment de frustration envahissait les habitants de la région. Les réactions les plus inattendues n'étaient pas à écarter.

Néanmoins, quand un président tire sa légitimité du peuple, il ne peut en aucun cas éviter la rencontre avec les citoyens, même dans des circonstances aussi révoltantes. Ainsi, Kaïs Saïed n'a pas dérogé à ses habitudes et ses convictions. Contre toute attente, il s'est rendu à l'aube du 18 avril 2025 à Mezzouna où trois élèves sont décédés à la suite de l'effondrement du mur d'un lycée et a préféré être sur les lieux de la tragédie.

Le Président de la République a été à l'écoute des citoyens, de leurs préoccupations et doléances, tout en rassurant qu'il suivait la situation dans cette région après le drame de très près et qu'il souffrait, à son tour, avec eux. Loin des fanfaronnades et balivernes, il a tenu un discours sincère, s'est aligné entre ce qu'il ressent, ce qu'il dit et ce qu'il fait avec des mots simples, mais percutants. Ses rencontres directes avec les citoyens après le drame ont mis fin aux rumeurs colportées par ceux qui rêvent d'un retour en arrière, à une époque révolue, et tentent de donner un coup de lifting à la décennie noire.

Après les réactions de colère, marquées par le blocage des entrées et sorties de la ville de Mezzouna, la visite du Chef de l'Etat a permis un retour au calme et à la raison et a, par conséquent, barré la route aux pêcheurs en eau trouble qui se sont habitués à vivre d'une rive à une autre de la Méditerranée, au gré des circonstances politiques. D'autant qu'ils se moquent comme d'une guigne des réels problèmes des citoyens dans les régions recluses de notre pays et profitent d'une double nationalité qui leur sert de bouée de sauvetage en cas de naufrage.

Ceux qui ont tenté de souffler sur les braises ont jubilé et se sont réjouis de ce malheur, mais ont essuyé un échec cuisant à la vue de ces vidéos démontrant un sursaut de patriotisme chez les habitants. Des habitants balayant les rues avec les forces de l'ordre et balayant aussi les rêves de ceux qui ont voulu tirer profit des récents évènements. À Mezzouna, on a eu droit à une vraie leçon de patriotisme que les provocateurs n'ont jamais connue. Leurs appels à la désobéissance n'ont pas trouvé un écho favorable auprès des citoyens.

Un nouveau revers pour ceux qui prennent les réseaux sociaux pour une source de vérité absolue, et qui misent sur la manipulation par de fausses informations pour bouleverser la situation et menacer la stabilité d'un pays. La visite de Kaïs Saïed à Mezzouna illustre clairement l'affection que lui porte le peuple et confirme la légitimité de son autorité. Il faut le rappeler encore une fois : aucun autre dirigeant n'aurait osé se rendre dans une région marquée par la tension sans être certain de la confiance et de l'estime de la population. Voilà le puissant message que Kaïs Saïed vient de faire passer