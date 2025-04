Tunisie: Expo 2025 Osaka - Le pavillon tunisien attire entre plus de 9 000 visiteurs lors de sa première semaine d'ouverture

Lors de l'Exposition Universelle Expo 2025, qui se déroule actuellement à Osaka, le pavillon tunisien a enregistré une affluence remarquée, attirant entre 9 000 et 10 000 visiteurs au cours des six premiers jours de son ouverture, a indiqué Mourad Ben Hussine, délégué général de la Tunisie à l'événement.

Dans une interview accordée à l'Agence TAP, M. Ben Hussine a souligné le succès du pavillon, qui se distingue par son design innovant. Ce dernier a été conçu en collaboration avec l'Ordre des architectes de Tunisie et une architecte tunisienne résidant au Japon, ce qui a contribué à attirer un large public.

"Cette participation à l'Exposition Universelle, un événement qui se déroule sur six mois sous l'égide du Bureau international des expositions (BIE), vise non seulement à renforcer les relations bilatérales entre la Tunisie et le Japon, mais aussi à ouvrir de nouvelles opportunités de partenariat économique avec plusieurs pays, tout en mettant en avant le potentiel touristique de la Tunisie", a ajouté Ben Hussine.

L'exposition, qui se tient sur une île artificielle spécialement aménagée pour l'occasion à Osaka Kansai, réunit 159 pays participants. L'inauguration officielle du pavillon tunisien a eu lieu le 13 avril 2025, en présence de l'ambassadeur de Tunisie au Japon, Ahmed Chafra. À cette occasion, le public a également pu découvrir une expérience virtuelle permettant de visiter le pavillon depuis le Centre de Promotion des Exportations, avec une immersion dans ses différents espaces.

Le pavillon tunisien s'articule autour de plusieurs espaces thématiques, dont le premier, intitulé "Écho", qui met en lumière l'histoire et le présent de la Tunisie, notamment sa gestion des ressources en eau et des défis mondiaux. Un autre espace, "Le Parcours", permet aux visiteurs de découvrir la beauté du désert tunisien à travers des images et de la musique, avec une fin en apothéose : une "vidéo" promotionnelle sur le tourisme tunisien.

Un troisième espace, baptisé "L'Éveil", rend hommage aux grandes figures tunisiennes ayant marqué l'histoire dans les domaines des sciences, de la santé et du développement des sociétés. Ce pavillon met également en avant le patrimoine culturel et artisanal tunisien, avec des expositions de poteries de Nabeul et de tapis des régions de Kasserine et Kairouan.

L'événement à Osaka constitue également une plateforme idéale pour promouvoir la participation des start-ups tunisiennes, qui ont contribué à la conception du volet technologique du pavillon, illustrant ainsi l'axe de participation de la Tunisie autour des thématiques de l'innovation, des sciences et des technologies.

Dans le cadre de l'Exposition Universelle, plusieurs événements majeurs seront organisés, dont une "Journée nationale de la Tunisie" qui coïncidera avec la célébration de la Journée de la femme tunisienne, le 13 août. En outre, un "Jour économique" se tiendra le 18 août 2025, mettant en lumière les secteurs économiques tunisiens, tandis qu'une semaine culturelle et une semaine touristique seront organisées en septembre pour promouvoir davantage la Tunisie.