Algérie: Début des travaux de la 8ème conférence internationale de solidarité avec peuple sahraoui

La huitième conférence internationale de solidarité avec le peuple sahraoui a débuté samedi matin, au camp de Dakhla des réfugiés sahraouis, en marge des travaux du 10ème congrès de l'Union générale des travailleurs de Sakia el-Hamra et Oued Dahab (UGTSARIO).

Lors de sa première séance, les intervenants ont souligné la nécessité pour les syndicats internationaux de travailleurs d'appeler à la défense des droits des travailleurs aux quatre coins du monde, et plus particulièrement dans les pays encore sous occupation.

La coordinatrice du mouvement syndical Canarien avec le peuple sahraoui, Mme Lotheer Rodriguez, a indiqué, à cette occasion, que "le peuple sahraoui est le seul et unique détenteur de propriété sur le Sahara Occidental", exprimant son "grand optimisme quant au retour du peuple sahraoui sur son territoire libre et prospère".

La secrétaire nationale chargée de l'information et du numérique au sein de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Chahira Mostefaoui, a réitéré la solidarité de l'UGTA avec les travailleurs sahraouis jusqu'à la concrétisation de la victoire et l'indépendance de leur pays.

Pour sa part, le secrétaire général de l'organisation de l'Unité syndicale africaine (OUSA), Arezki Mezhoud, a mis en avant l'importance de cette conférence internationale en tant qu'espace de rencontre de syndicalistes et militants de différentes régions du monde (Afrique, Amérique latine, Europe et Asie), et de solidarité internationale susceptible de contribuer à donner de l'écho à la cause sahraouie.

Cette conférence, a-t-il ajouté, permettra de mobiliser l'opinion syndicale à travers le monde, et la communauté internationale de façon générale, autour de la défense de la cause sahraouie, notamment en cette conjoncture d'ambigüité et de désinformation que connait le monde.

Les travaux du 10ème Congrès de l'UGTSARIO, qui porte le nom du Chahid Ibrahim El Mahjoub, se poursuivent avec la participation de plus de 400 délégués sahraouis et plus de 80 participants étrangers.