Algérie: Le président de la République ordonne de prendre toutes les mesures pour la réussite de la Foire commerciale intra-africaine

ALGER — Le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, dimanche, que soient prises toutes les mesures et dispositions à même d'assurer la réussite de la Foire commerciale intra-africaine (IATF), que l'Algérie accueillera en septembre prochain.

"Cette Foire revêt une importance particulière pour la promotion des échanges commerciaux intra-africains. Aussi, le président de la République a-t-il ordonné la mise en place de toutes les facilitations nécessaires à la participation des partenaires africains à cet événement économique que l'Algérie s'apprête à accueillir et de l'ensemble des mesures et dispositions à même de contribuer à sa réussite au profit des économies nationale et africaine", indique un communiqué du Conseil des ministres.

Le président de la République a également ordonné "la coordination et la conjugaison des efforts entre le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national et le ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, afin d'assurer le plein succès de la Foire commerciale intra-africaine, eu égard à l'expérience de l'Algérie et de son rôle de chef de file aux niveaux africain et international", ajoute le communiqué.