Algérie: Le rôle des médias dans la préservation et la valorisation du patrimoine culturel souligné à Batna

BATNA — Les participants au 1er séminaire national "Médias et patrimoine culturel", organisé dimanche à Batna, ont souligné le "rôle important" des médias dans la préservation, la promotion et la valorisation du patrimoine de l'Algérie.

Les intervenants, ayant pris part en présentiel ou par visioconférence à l'évènement, organisé à la Maison de la culture Mohamed-Laïd Al Khalifa, ont invité les différents médias à "contribuer activement à la valorisation du patrimoine, dans sa diversité".

La présidente du séminaire, Mme Sara Guettaf, a expliqué que cette rencontre vise à "encourager des études sur le produit culturel et touristique local" et à "s'employer à élaborer un plan prospectif en vue de la numérisation du patrimoine culturel matériel et immatériel en Algérie, de concert avec les différents acteurs du domaine".

Mme Guettaf a ajouté que parmi les thèmes du colloque figurent, entre autres, "le patrimoine et les concepts de la culture, de l'identité et du folklore populaire à travers les médias et les plateformes numériques" et "le rôle des médias et de la communication, y compris les médias audiovisuels".

Initiée par le Laboratoire d'études culturelles et humaines du département des sciences de l'information et de la communication et de la bibliothéconomie de l'Université "Hadj-Lakhdar" de Batna, en collaboration avec la direction du Tourisme et de l'Artisanat, la radio régionale de Batna et l'association des journalistes et des correspondants de presse des Aurès, la rencontre a réuni des enseignants et chercheurs universitaires, des doctorants, des journalistes et des représentants d'associations activant dans les domaines culturel et touristique.