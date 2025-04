Dakar — Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simão, a conclu hier une visite de travail de deux jours à Abidjan, Côte d'Ivoire.

L'objectif de cette visite était de renforcer le partenariat et de réaffirmer le soutien des Nations unies à la Côte d'Ivoire dans ses efforts pour consolider la paix, la démocratie et le développement.

Durant sa visite, le Représentant spécial a eu une série de rencontres avec les autorités Ivoiriennes et les différentes parties prenantes. Il a été reçu en audience par le Président de la République de Côte d'Ivoire, S.E.M. Alassane Ouattara, avec lequel il a échangé sur divers sujets relatifs aux questions de politique intérieure et aux derniers développements sécuritaires dans la sous-régionale. Le Représentant spécial s'est également entretenu avec le Ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, le Médiateur de la République, Adama Toungara, les Membres de la Commission Électorale Indépendante, et les acteurs politiques. M. Simão a aussi rencontré les membres du corps diplomatique et de l'équipe pays des Nations Unies.

Le Représentant spécial a salué le rôle prépondérant que joue la Côte d'Ivoire dans le renforcement de l'intégration régionale et la consolidation de la paix dans la sous-région. Il a souligné l'importance de saisir l'opportunité des prochaines élections présidentielles pour davantage renforcer la démocratie et préserver les acquis économiques en Côte d'Ivoire.

A cet égard, il a renouvelé le soutien des Nations unies pour des élections pacifiques, et il a appelé tous les Ivoiriens à agir ensemble dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et de sa prospérité.

Le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, en coordination avec l'équipe pays des Nations unies, et les autres partenaires, restera engagé pour accompagner les efforts de la Côte d'Ivoire pour la paix et le développement.