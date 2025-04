Cote d'Ivoire: Agents Techniques des Eaux et Forêts - 108 stagiaires reçoivent leurs attributs Commandos après une formation d'élite

Cent huit (108) stagiaires, dont trois (03) filles, issus principalement des première et deuxième promotions de l'École Nationale des Eaux et Forêts (ENEF), ont reçu leurs attributs Commandos, marquant ainsi la fin de leur formation intensive. Celle-ci s'est déroulée pendant un mois au Centre de formation commando de Zangué, suivi de deux semaines au centre d'Adiaké.

La cérémonie de remise des insignes s'est tenue Ce jeudi 17 avril 2025, au sein de l'ENEF à Attécoubé, Abidjan.

Représentant le ministre des Eaux et Forêts, M. Laurent Tchagba, le Conservateur général Aké Akroba Jérôme a salué l'engagement et le parcours exemplaire de ces nouveaux gradés. « Je vous félicite chaleureusement pour votre bravoure, votre détermination et la réussite de cette formation. Vous avez désormais une responsabilité : celle d'agir en véritables commandos des Eaux et Forêts », a-t-il déclaré.

Il a également exprimé sa reconnaissance envers les Forces Spéciales de Côte d'Ivoire, dont l'expertise, le professionnalisme et le sens du devoir ont permis de doter ces jeunes agents d'une formation d'élite, en adéquation avec les défis environnementaux contemporains, notamment la protection des forêts, de la faune et des ressources en eau.

S'adressant aux récipiendaires, M. Aké a insisté sur les valeurs fondamentales à incarner dans leur nouvelle mission. « Recevoir les attributs commandos, c'est accepter de se mettre au service de la Nation avec loyauté, abnégation et excellence. C'est incarner les valeurs d'honneur, de courage et de sacrifice. C'est aussi porter, à travers l'uniforme, l'espoir de générations futures qui méritent de grandir dans un pays où la nature est préservée et respectée », a-t-il souligné, avant de les exhorter à rester des modèles de discipline, d'exemplarité et de dévouement.

Pour sa part, M. Kouassi Lucien, directeur général des Forêts et de la Faune, a exprimé sa profonde gratitude à l'ensemble des parties prenantes pour leur implication dans la mise en oeuvre du plan stratégique de préservation des forêts ivoiriennes.

La cérémonie s'est achevée sur des démonstrations techniques d'intervention, une prise d'armes et un défilé, mettant en lumière les aptitudes acquises par ces jeunes commandos.