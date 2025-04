Tunisie: Les jeunes médecins au pays lancent une grève nationale pour des salaires et conditions de travail améliorés

L'Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM) a annoncé qu'une grève nationale serait menée demain, lundi 21 avril, pour revendiquer l'amélioration de leurs conditions matérielles, jugées insuffisantes au regard de la valeur scientifique et des efforts déployés, a indiqué Bahaa Eddine Rabehi, vice-président de l'OTJM, ce dimanche.

Selon Rabehi, cette grève touchera l'ensemble des activités hospitalières et universitaires des étudiants en médecine, ainsi que des médecins internes et résidents dans les hôpitaux universitaires et les facultés de médecine de tout le territoire tunisien. Seules quelques "équipes de permanence" continueront de travailler dans les services de soins classiques, tandis que les services d'urgence fonctionneront normalement.

Les principales revendications des jeunes médecins portent sur la révision de leurs primes et de leur salaire mensuel, actuellement compris entre 750 et 1250 dinars. Ils exigent également le paiement des heures de permanence en retard dans environ deux tiers des hôpitaux du pays. Par ailleurs, l'OTJM réclame une revalorisation des tarifs des permanences, actuellement compris entre 1 et 3 dinars de l'heure.

Rabehi a également souligné la nécessité de mettre en place des critères clairs pour l'approbation des stages des jeunes médecins, afin d'éviter tout abus et d'empêcher que ce processus ne devienne un outil de pression. Il a insisté sur le fait que la validation des stages ne devrait pas dépendre d'un seul acteur, tel que le chef d'un département hospitalier.

En outre, les jeunes médecins demandent à bénéficier d'une exemption de service militaire, conformément aux conditions fixées par la législation.

Des réunions générales seront organisées demain dans les quatre facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax, à 11 heures, pour discuter des prochaines étapes de la mobilisation.