Tunisie: Matchs avancés de la 27e journee - L'ESS et l'ESZ frappent fort

Etoilés et Zarzissiens cartonnent. L'ESM tenu en échec sur le fil par le CSS. L'OB n'y arrive plus et le ST n'avance plus.

Hier, la 27e journée de Ligue 1 a livré en partie ses secrets, en attendant la vérité de cet après-midi. Quatre affiches étaient donc au menu d'hier, avec des enjeux qui concernent la bataille pour le titre, tout comme d'autres empoignades pour le maintien et pour sécuriser ce qui doit l'être aussi. Commençons par le haut du tableau. Au stade Chedly Zoutien, la JS Omrane a croisé l'Etoile Sportive du Sahel avec pour objectif de ne pas s'enliser davantage.

Quant à l'Etoile, plus que jamais concernée par la course au titre, seuls les trois points étaient convoités pour ne pas lâcher prise. Lors de cette explication qui a tourné court, c'est une Etoile scintillante qui a plié le match à la mi-temps avec un but de Rayan Anane et un doublé de Firas Chawat. Par la suite, le supplice de la JSO va se poursuivre avec Chawat qui va signer un hat-trick, même si après-coup, la JSO va quelque peu sauver l'honneur.

Bonne affaire pour les Etoilés

Aux avant-postes toujours, du moins pour les clubs qui visent une place d'accessit, l'Espérance de Zarzis recevait à son tour l'US Tataouine au complexe Abdesslem Kazouz de Zarzis. Ambitions diamétralement opposées entre les deux écuries hier, et la différence de niveau s'est d'ailleurs inscrite au tableau d'affichage, avec des Zarzissiens en verve grâce à un but de Nassim Douihech, suivi d'un doublé de Youssef Snana. La preuve par trois pour l'ESZ qui confirme son statut de révélation de la saison. L'UST s'approche de plus en plus de la ligue 2.

A son tour, le CS Sfaxien offrait l'hospitalité à l'ES Métlaoui au Taieb Mhiri. Dans un mouchoir de poche au classement, avec un CSS qui devance l'ESM de deux unités avant d'en découdre hier, le duel s'annonçait assez disputé. Lors de ce format, jusqu'à un quart d'heure du terme, le score restera vierge, mais à dix minutes de la fin, l'ESM va finalement surprendre le CSS par Ahmed Oueld Bahia, le temps pour le CSS d'enfiler le bleu de chauffe et tenir le point du nul, en fin de match par Hazem Haj Hassan.

Enfin, à Bir Bouregba, l'Olympique de Béja recevait un Stade Tunisien inconstant depuis le début de l'année. Dos au mur forcément, les Béjaois entendaient enrayer une courbe négative.

Quant aux Bardolais, combler en partie leur retard au classement passait par un clean-sheet à l'épreuve des Cigognes. Long fut le round d'observation lors de cette explication, puis, avant la mi-temps, les Béjaois évolueront en infériorité numérique suite à l'expulsion de Mohamed Ali Ragoubi. De retour de pause, Stadistes et Béjaois vont pousser sans pour autant toucher au but. L'OB n'y arrive plus et le ST n'avance plus.

Résultats :

JS Omrane-Etoile Sportive du Sahel (1-4)

Espérance Sportive de Zarzis-US Tataouine (3-0)

Club Sportif Sfaxien-ES Métlaoui (1-1)

Olympique de Béja-Stade Tunisien (0-0)