Tunisie: Ligue 1 - 27e journée CA - Face à son destin

Y mettre de l'intensité et rester focus tout au long du match, la bascule penchera du côté clubiste si le onze de Bettoni garde la tête froide et le coeur chaud.

A quatre journées du terme, le Club Africain talonne toujours les deux leaders, dont le tenant qu'il croisera cet après-midi. Face à une Espérance qui a son destin en main, sachant qu'elle recevra l'USM en clôture de compétition, le CA va donc tenter d'exister aujourd'hui contre un adversaire parfois imprévisible pour ne pas dire inconstant, et de temps à autre irrésistible quand il est dans une forme olympique.

Le CA de David Bettoni sait donc ce qu'il lui reste à faire, à accomplir pour ne pas lâcher prise et toujours mettre la pression jusqu'à la fin. Aujourd'hui, plus qu'un test de niveau, le derby s'annonce forcément lourd de conséquences pour le CA. En clair, à l'issue du match de la saison, une fois passée au révélateur de l'EST, on saura si cette équipe clubiste est vraiment taillée pour jouer les premiers rôles. Match quasi-couperet pour le CA, l'affiche du derby, ce grand format par excellence, intervient cette saison, alors que les deux clubs tunisois épousent des courbes quelque peu similaires. Au classement d'abord avec une Espérance Sportive de Tunis qui ne devance le Club Africain que de trois unités, puis en rapport avec la radiale de comparaison, là où les effectifs se valent.

A l'épreuve de l'EST, le CA devra forcément réussir quelque chose qu'il n'a pas encore été en mesure de réaliser cette saison, soit proposer ce match référence qui fera basculer les Clubistes dans une tout autre dimension. Puiser dans l'ADN du CA. Être capable de souffrir et d'être patient aussi en croisant un adversaire qui ne marche pas sur l'eau, mais qui reste toujours aussi coriace et tenace lorsque la situation l'exige. Pour le CA, si la tâche semble compliquée, l'exploit est, quant à lui, possible car il y a eu des évolutions par rapport au CA d'il y a quelque temps.

Cet après-midi, pour cette sortie à Radès, dès les premiers échanges, l'objectif sera de se montrer sous son meilleur jour, à son avantage. Ensuite, quand l'opportunité se présentera, il s'agira de ne pas se priver de faire déjouer l'EST. Toujours sur le fil avant de défier l'Espérance, pression et motivation excessive obligent, le CA devra, cependant, maîtriser ses pulsions, histoire de garder le contrôle.

Le champ des possibles aux avant-postes

A présent, au détour de certaines questions sur le système tactique qui sera préconisé, le staff clubiste devra, certes, s'accorder avec ses propres atouts et handicaps. Mais il va aussi composer avec les fragilités et autres cartes gagnantes adverses. A cet effet, en défense, devant le gardien Yeferni, Didof prendrait le flanc gauche, Zaâlouni sera reconduit sur le côté opposé et la paire Ben Abda-Ali Youssef occupera l'axe. Au milieu par contre, aux côtés d'Ahmed Khélil et probablement Zemzemi, Ghaïth Sghaïer serait préféré à Semakula. Enfin, en attaque, l'on retrouverait Khadhraoui sur le couloir gauche, Kinzumbi en pointe et Srarfi sur l'aile droite.

A l'entrejeu et aux avant-postes, rien n'est figé, ni gravé dans le marbre cependant. Bilel Ait Malek peut débuter le match en tant que milieu hybride de percussion, alors qu'en pointe, Hamdi Laâbidi serait lancé d'entrée. Comme présenté ainsi, le champ des possibles est ouvert au milieu et en attaque. Et il ne reste plus qu'à obtenir un comportement organisationnel optimal, avec l'efficacité en prime...