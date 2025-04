Tunisie: Ligue 1 - 27e journée - EST - Les atouts ne manquent pas...

En dépit de l'absence de Belaïli, suspendu, Tougaï et Aholou, blessés, les solutions de rechange ne manquent pas. L'effectif est suffisamment riche et les joueurs qui fouleront tout à l'heure la pelouse de Radès sont motivés naturellement.

derby est un match à part, si ce n'est le match le plus important de la saison. Pour Maher Kanzari et ses joueurs, le derby de cet après-midi pourrait être celui de la réconciliation avec le public "sang et or", à même de faire revoir la position de leurs détracteurs les plus virulents.

C'est le match où le coach "sang et or" n'a nullement besoin de préparer ses joueurs sur le volet mental et psychologique. Toutefois, il doit trouver la bonne formule pour pallier les absences. Dans cette perspective, Maher Kanzari a l'embarras du choix malgré la suspension de Youssef Belaïli et l'absence de Mohamed Amine Tougaï et Roger Aholou pour cause de blessure. Ceci dit, les atouts ne manquent pas pour Maher Kanzari au vu de la richesse d'un effectif bien pétri quantitativement et, surtout, qualitativement.

Hamza Jelassi rétabli

Suspendu pour somme d'avertissements contre EGSG lors de la dernière sortie du championnat, Hamza Jelassi a raté le match de coupe en milieu de semaine face à l'ASK pour cause de blessure. Renseignements pris : Jelassi est complètement rétabli de blessure et est opérationnel en prévision du derby. Par ailleurs, les absences enregistrées, lors des deux derniers matchs disputés successivement contre EGSG en championnat et l'ASK en Coupe de Tunisie, se sont avérées finalement un mal pour un bien, puisqu'elles ont permis à Maher Kanzari de donner du temps de jeu à des joueurs qu'on a si peu utilisés jusque-là au point qu'on a failli les oublier. Des footballeurs recrutés au mercato hivernal pour leur expérience et qu'on a pourtant délaissés, à savoir Mohamed Mouhli et Elyas Bouzaienne. L'entraîneur "sang et or" a également donné une heure de jeu à Mohamed Ben Ali, revenu d'une longue blessure, et qui s'en est plutôt bien sorti.

En prévision du derby, le staff technique pourra compter aussi sur les joueurs étrangers qui ont manqué à l'appel lors du match de coupe en milieu de semaine, à savoir Rodrigo Rodrigues, Yan Sasse, Onuche Ogbelu, Abdramane Konaté et Elias Mokwana opérationnel après s'être rétabli de blessure.

Tout à l'heure, Béchir Ben Saïd retrouvera les cages. Sur le flanc droit de la défense, Ben Ali est en ballottage avec Bouzaiene et à un degré moindre Bouchniba. Le plus probable est que Ben Ali et Bouzaiene se relaient sur le flanc droit de la défense : l'un débute le match et l'autre fait son entrée en cours de jeu. Sur le flanc gauche de la défense, Ben Mohamed devra garder son rang de titulaire.

Dans ce cas de figure, Ben Hmida sera associé à Jelassi dans l'axe central. L'entrejeu sera composé de Derbali, Azouni et Tka. Mokwana et Mouhli animeront les couloirs droit et gauche de l'attaque et apporteront leur soutien à Rodrigues ou Jabri en pointe. Kanzari devra débuter la rencontre avec Rodrigues et aligner Jabri en cours de jeu.