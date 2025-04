Algérie: Communiqué du Conseil des ministres

ALGER — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée à des projets de loi et à des exposés relatifs à la mobilisation générale, à l'éducation, au commerce et à la prévention contre la drogue, indique un communiqué du Conseil des ministres, dont voici la traduction APS :

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée à des projets de loi relatifs à la mobilisation générale, à l'abaissement de l'âge de la retraite des enseignants du secteur de l'éducation, à la prévention contre la drogue et les psychotropes, ainsi qu'à des exposés portant notamment sur l'organisation de la Foire commerciale intra-africaine (IATF).

Après présentation, par Monsieur le Premier ministre, des activités du Gouvernement au cours des deux dernières semaines et suite aux interventions de Messieurs les ministres sur les projets de lois et les exposés, Monsieur le président de la République a donné les instructions, directives et orientations suivantes :

Concernant un projet de loi relatif à la mobilisation générale :

Le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi relatif à la mobilisation générale, visant à définir les dispositions liées aux modalités d'organisation, de préparation et de mise en oeuvre de la mobilisation générale, prévue à l'article 99 de la Constitution.

Concernant la stratégie nationale multidimensionnelle de lutte contre la drogue et les psychotropes :

Le président de la République a enjoint au Gouvernement de recourir à des établissements pénitentiaires spécialisés dans la grande criminalité liée à la drogue.

Concernant un projet de loi relatif à la retraite (abaissement de l'âge de la retraite pour les enseignants du secteur de l'éducation) :

Le Conseil des ministres a approuvé un abaissement de trois (3) ans de l'âge de la retraite pour les enseignants du secteur de l'éducation, conformément à l'engagement du président de la République envers les enseignants des trois cycles (primaire, moyen et secondaire) et en reconnaissance de leurs efforts dans la préparation et la formation des générations de demain.

Concernant un exposé complémentaire dans le secteur de l'agriculture :

- Sur proposition du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, le Conseil des ministres a approuvé un prix national unifié fixé à quarante mille dinars algériens (40.000 DA) pour le mouton de l'Aïd importé.

- Monsieur le président a affirmé que les nouvelles données statistiques du ministère de l'Agriculture constituent une première étape pour mettre le secteur sur la bonne voie et favoriser la promotion des différentes filières et l'extension des surfaces irriguées.

- La croissance considérable enregistrée dans la culture d'oliviers, de palmiers et d'arbres fruitiers constitue un indicateur positif pour la relance de cette filière.

- Il a instruit le ministre de l'Agriculture de suivre minutieusement l'agriculture saharienne en termes de niveaux réels de production sur le terrain.

Organisation de la Foire commerciale intra-africaine (IATF) :

- Cette Foire revêt une importance particulière pour la promotion des échanges commerciaux intra-africains. Aussi, le président de la République a-t-il ordonné la mise en place de toutes les facilitations nécessaires à la participation des partenaires africains à cet événement économique que l'Algérie s'apprête à accueillir et de l'ensemble des mesures et dispositions à même de contribuer à sa réussite au profit des économies nationale et africaine.

- Il a également ordonné une coordination étroite et la conjugaison des efforts entre le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national et le ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, afin d'assurer le plein succès de la Foire commerciale intra-africaine, eu égard à l'expérience de l'Algérie et de son rôle de chef de file aux niveaux africain et international.

Orientations générales :

Monsieur le président de la République a instruit le Gouvernement d'installer et d'activer les instances suivantes dans un délai d'un mois conformément aux orientations suivantes :

- Le guichet unique : son travail est principalement lié à l'acte exclusif d'investir, loin de la gestion administrative centralisée ou décentralisée, le but de sa création étant de faciliter l'investissement et d'aplanir les difficultés et obstacles entravant les investisseurs, notamment bureaucratiques. Il est légalement habilité à engager et à suivre toutes les opérations en lien avec l'investissement.

- Deux instances nationales chargées respectivement de l'importation et de l'exportation : le but de leur création est d'atteindre l'efficacité dans la gestion selon la nouvelle vision et les nouveaux mécanismes. Monsieur le président de la République a affirmé que le caractère institutionnel de l'instance chargée de l'importation, avec la participation de plusieurs secteurs, lui permet, grâce à son action proactive fondée sur une information exacte, de définir avec précision les besoins en matière d'importation. Elle permet aussi d'intervenir rapidement et de prendre les décisions les plus efficaces et les mieux adaptées de manière flexible. Elle est placée sous la tutelle du Premier ministre.

- Monsieur le président a ordonné au ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations de présenter de nouvelles propositions pour organiser les opérations d'importation ainsi que les opérations d'exportation, que l'Etat encourage selon une vision globale et intégrée à long terme et non conjoncturelle.

Au terme de la réunion, le Conseil des ministres a approuvé des décrets portant nominations et fins de fonctions dans des postes supérieurs de l'Etat.