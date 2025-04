Algérie: M. Chaïb tient à Bruxelles une réunion de coordination et d'orientation avec les Chefs de postes consulaires

ALGER — Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, a tenu une réunion de coordination et d'orientation à Bruxelles (Belgique) avec plusieurs Chefs de postes consulaires dans le cadre de sa visite au Royaume de Belgique, a indiqué, dimanche, un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines.

"Dans le cadre de la visite qu'il effectue au Royaume de Belgique, le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger, M. Sofiane Chaïb a tenu une réunion de coordination et d'orientation à Bruxelles avec messieurs les Chefs de consulats généraux à Bruxelles, Francfort, Genève, Londres, Lille, Strasbourg et Paris, ainsi que les Chefs de postes consulaires à Bobigny, Bordeaux, Créteil, Moulins, Metz, Nanterre, Nantes, Pontoise".

La rencontre a permis, selon le communiqué "de relever les efforts déployés par notre réseau consulaire dans le cadre de la mise en oeuvre du plan du ministère relatif à la modernisation du système consulaire afin de fournir des prestations adaptées aux besoins de notre communauté établie à l'étranger et à leur bien-être".

Dans ce cadre "une série de directives et d'orientations ont été données dans l'objectif d'améliorer en permanence, l'efficacité et la qualité des services consulaires fournis, en plus d'assurer le contact continu avec les membres de notre communauté et renforcer leurs liens avec le pays", ajoute la même source.

Cette rencontre a également permis de "constater l'impact positif des mesures prises dernièrement en faveur de nos citoyens à l'étranger, notamment celles relatives à la facilitation des procédures d'entrée sur le territoire national".

Le secrétaire d'Etat a mis l'accent sur la "nécessité d'assurer un bon accueil aux membres de notre communauté à l'étranger au niveau de nos représentations consulaires, outre la nécessité d'adopter une approche participative, de concertation et d'écoute directe, d'encourager l'esprit d'initiative et de faciliter les procédures de modernisation de la gestion administrative et consulaire", selon le même communiqué.