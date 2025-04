Algérie: Formation professionnelle - Lancement des qualifications pour les Olympiades des métiers dans les wilayas de l'Est du pays

Constantine — Le lancement de la 1ère phase qualificative pour les Olympiades des métiers, qui doit rassembler des milliers de jeunes autour de 50 métiers répartis en 6 filières, destinée à découvrir les talents présents dans les établissements de formation professionnelle, a été effectué, dimanche, dans les wilayas de l'Est du pays.

Le coup d'envoi de l'édition 2025 de ces éliminatoires a été donné dimanche à Constantine avec la participation de près de 150 stagiaires du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels. Les participants à cette 1ère phase de ce challenge, devant se poursuivre jusqu'au 24 avril, sont appelés à démontrer leur savoir-faire et leurs compétences dans plusieurs spécialités dont la technologie industrielle, la mécanique, l'art culinaire, la programmation et autres.

Dans la wilaya de Batna, le lancement de cette phase de wilayas, qui précède l'étape régionale en septembre avant la finale prévue le 3 novembre prochain à Oran, a été effectué dimanche en présence du wali, Mohamed Benmalek, à la Maison de l'artisanat et des métiers, dans le centre de la capitale des Aurès.

Pas moins de 216 apprentis et stagiaires issus de 29 établissements de formation participent à ces qualifications qui se poursuivront durant 5 jours dans plusieurs établissements de formation professionnelle de Batna où 28 disciplines sont couvertes.

A Khenchela, le secrétaire général de la wilaya, Abdelaziz Djouadi, a supervisé, dans l'enceinte de l'Office des établissements de jeunes (ODEJ), le lancement des éliminatoires locales de l'Olympiade des métiers 2025, auxquelles participent, dans 24 disciplines, 81 apprenants représentant 16 établissements de formation.

Le SG de la wilaya a mis l'accent sur le "rôle central de la formation professionnelle dans le soutien du développement économique, par l'investissement dans les jeunes talents et la promotion de l'esprit d'innovation et de créativité".

A Guelma, les compétitions locales ont démarré dimanche à la maison de la culture Abdelmadjid-Chafaï avec la participation de 64 concurrents. Les épreuves sont réparties sur 18 spécialités, notamment le bâtiment, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, l'électricité, l'électronique et l'énergie.

A Sétif, c'est la maison de la culture Houari-Boumediene qui a abrité ces éliminatoires de wilaya qui se poursuivront jusqu'au 24 avril, avec la participation de 160 concurrents qui plancheront sur 26 disciplines, tandis qu'à Ouled Djellal, les éliminatoires des olympiades ont eu pour théâtre la salle omnisports Dellah-Khaled, en présence du wali, Abderrahmane Dehimi.

Pas moins de 33 candidats sont en lice, pour deux jours, dans cette wilaya où 11 spécialités sont au programme des épreuves. A Souk Ahras, 56 stagiaires des différents centres de formation professionnelle concourent dans plusieurs spécialités au titre de cette compétition visant à tester les connaissances acquises par les stagiaires et à mettre en valeur de jeunes talents poursuivant une formation dans les établissements du secteur. Notons que ces éliminatoires de wilayas se déroulent dans l'ensemble des wilayas de l'Est où toutes les conditions, humaines et matérielles, ont été réunies pour la réussite de cette première phase des Olympiades des métiers.