Afrique: Femua 2025 - Les traditions séculaires sont plus que jamais un socle de stabilité

C'est la 17e édition du festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Ce samedi 19 avril, sur la grande scène : Kariss, Smarty et la chanteuse la Josey. Le Femua, évènement qui prône la musique et la responsabilisation avec cette année le thème de la sécurité routière. C'était aussi ce samedi, la cérémonie du Femua Tradi.

Rappeler à tous que la tradition est l'identité du village et qu'en la respectant, chaque individu progresse, s'instruit, trouve sa place. C'est l'un des objectifs du Femua Tradi, Nangy Vincent de Paul est directeur de cabinet du chef coutumier d'Anoumabo. « Ça montre qu'il y a de la solidarité et ça montre que nous sommes un, nous avons une seule religion et notre religion, c'est l'amour ».

Salif Traoré, alias Asalfo, commissaire général du Femua, aime rappeler que la musique moderne du Magic System a ses racines dans la tradition. « Même le Zouglou que nous faisons, c'est source de nos traditions, de la musique du terroir. On s'est dit qu'il fallait faire un clin d'oeil et essayer à travers le Femua de rapprocher les peuples ».

Invité d'honneur de ces retrouvailles coutumières, la chefferie du Haut Sassandra, de la région de Daloa ou le Femua sera délocalisé ce dimanche 20 avril. Guina Laho Bertin est porte-parole du chef traditionnel. « Au niveau du Haut Sassandra, c'est d'abord le respect et puis l'apprentissage, il faut apprendre. Quand on vient, il faut apprendre auprès des anciens. Voilà pourquoi on est là.

Réunissant toutes les générations du village d'Anoumabo, cette cérémonie du Femua Tradi montre que dans un monde en tension, les traditions séculaires sont plus que jamais un socle de stabilité.