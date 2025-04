Afrique: Femua 2025 - Le chanteur burkinabè Smarty s'engage pour l'avenir de son pays

Le Femua se déroule cette semaine à Abidjan. C'est la 17ème édition du festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Le Femua est un évènement qui prône la musique et la responsabilisation avec cette année le thème de la sécurité routière. Ce 19 avril, pour la dernière soirée à Abidjan, avant la délocalisation à Daloa ce dimanche 20 avril, Kaaris, Josey étaient sur scène avec le burkinabé Smarty.

Le Burkina Faso vit des temps difficiles, les divisions sont multiples. Smarty, comme beaucoup au pays, s'interroge sur les causes de cette accumulation de souffrances : « Qu'est-ce qui amène ton frère à se retourner contre toi ? Le problème ne date pas d'il y a quatre ans, je pense que c'est un cumul de traitements politiques qui a engendré cette division-là. Il n'y a pas deux Burkina, comme il n'y a pas deux continents africains ».

Un contexte de violence dans le pays

Alors que le pays est touché chaque jour par les attaques armées, Smarty estime que seul le silence des armes pourra faire bouger les lignes. « Si tu n'as que ton arme pour dialoguer, tu me mets dans une position de défense. Si on dépose les armes, on peut discuter ».

Réflexion philosophique d'un artiste touché au coeur par la violence, Smarty appelle plus que tout à penser aux jeunes générations.« Aujourd'hui, il faudrait que chaque Burkinabé, chaque africain puisse se regarder, se dire qu'à la base, le plus important, c'est notre terre. Le plus important, c'est ce qu'on va laisser aux générations futures ».