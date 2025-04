Congo-Brazzaville: Administration du territoire - Gilbert Mouanda-Mouanda et Marcel Nganongo installés dans leurs fonctions

Nommés récemment par décret présidentiel, les nouveaux préfets de Brazzaville, Gilbert Mouanda-Mouanda, et de la Bouenza, Marcel Nganongo, ont respectivement pris leurs fonctions les 16 et 18 avril à Brazzaville et à Madingou.

Succédant à Pierre Cébert Ibocko Onanga à la tête de la préfecture de Brazzaville, Gilbert Mouanda-Mouanda a été intronisé par le préfet, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Séraphin Ondelé, après la passation de service avec son prédécesseur. Faisant l'état de lieux du département de Brazzaville, Pierre Cébert Ibocko Onanga a présenté à son successeur les dossiers en cours et en instance de traitement, les organes qui composent ce département dont le secrétariat général et les services, le cabinet, les communes et les arrondissements ainsi que la sous-préfecture de l'Île Mbamou.

« Je laisse Brazzaville entre les mains expertes. J'en sors très rassuré. Monsieur le doyen, Brazzaville est une administration débarrassée des clivages, des appréhensions malveillantes. C'est donc une administration collégiale où la compréhension entre les acteurs est le maître mot. Je crois que cet élan que nous avons cultivé à Brazzaville et cet amour que nous avons semé entre les cadres vont rester pérennes. J'en ai confiance que le doyen Mouanda-Mouanda est un grand meneur d'hommes », a déclaré Pierre Cébert Ibocko Onanga.

Le nouveau préfet de Brazzaville, Gilbert Mouanda-Mouanda, de son côté, a traduit sa profonde gratitude à l'endroit de son prédécesseur, Pierre Cébert Ibocko Onanga, invitant tous ses collaborateurs, cadres et agents à se mettre au travail. « Le vice-doyen de la territoriale vient de me donner la charge de présider aux destinées du département de Brazzaville, qui est encore en chantier. Mais, je ne désespère pas.

Je ne redoute rien parce que je sais qu'il me laisse des collaborateurs engagés à cette bataille. La bataille, c'est d'installer Brazzaville dans sa configuration de département tel l'est Pointe-Noire, tel l'est le Niari, tels sont les autres départements du Congo. Il nous revient à nous de faire que Brazzaville fasse parler de lui. Pour ce faire, nous devons être engagés et nous éloigner de faire les à peu près pour que ce travail se fasse », a-t-il instruit.

A Madingou, dans la Bouenza, la cérémonie de passation de service entre le préfet sortant, Jules Monkala-Tchoumou, et l'entrant, Marcel Nganongo, a été présidée par le préfet, directeur général des Affaires électorales, Jean-Claude Etoumbakoundou. Après avoir fait une brève présentation du département de la Bouenza tout en évoquant les dossiers en instance de traitement, le préfet sortant qui a été muté dans le département du Pool a souhaité bon vent à son successeur. Le nouveau préfet de la Bouenza, Marcel Nganongo, pour sa part, a rappelé qu'il prenait les rênes d'un département qui est dans la paix.

« La paix c'est une denrée rare que l'on ne vend pas au marché. La paix c'est comme un oeuf, quand ça se casse, il est difficile de le reconstruire. Je tiens à dire à tous ici que la Bouenza n'appartient à personne sinon qu'à tous les Congolais que nous sommes. Je suis venu travailler et nous allons travailler ensemble. J'aimerai vous dire que la force d'un arbre vient de ses racines et vous êtes mes racines. Je veux que nous travaillons dans un climat serein, d'abnégation, de promptitude surtout d'assiduité au travail », a-t-il annoncé les couleurs.

Supervisant la cérémonie, le préfet, directeur général des Affaires électorales, a exhorté l'ancien administrateur maire du cinquième arrondissement de Brazzaville, Ouenzé, Marcel Nganongo. « Vous héritez d'un beau département aux potentialités immenses, l'un des départements sur lesquels le président de la République fonde beaucoup d'espoir pour booster le développement du Congo. Vous garderez donc votre curseur pointé sur l'atteinte des objectifs attendus. Je vous exhorte également à plus d'abnégation, au travail et à la doigté en cette période préélectorale », a invité Jean-Claude Etoumbakoundou.