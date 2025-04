Congo-Kinshasa: Ferdinand Kambere - « L'invention de la présence de Kabila à Goma est une affabulation du régime Tshisekedi »

Ferdinand Kambere, secrétaire permanent du Parti du peuple pour la reconstruction et le développement (PPRD) de Joseph Kabila, a réagi ce dimanche 20 avril, aux décisions des ministres de la Justice, Constant Mutamba, et de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, suite à la rumeur de la présence de l'ex-président Joseph Kabila à Goma, ville actuellement sous contrôle du M23.

Il accuse le régime Tshisekedi de « fabriquer des histoires rocambolesques » pour manipuler l'opinion publique, masquer ses propres exactions et intimider l'opposition.

Dans un entretien exclusif accordé à Radio Okapi, ce cadre éminent du PPRD a déclaré : « Le ministre de l'Intérieur, censé être bien informé, se trompe lourdement : qui a vu Kabila de ses propres yeux à Goma ? Qui a vu des photos de lui dans cette ville ? Nous déplorons qu'un gouvernement entier prenne des décisions basées sur des rumeurs qu'il a lui-même créées, visant un parti d'opposition et une personnalité sans aucune preuve. C'est regrettable que notre pays soit tombé si bas et que l'UDPS combatte et tue la démocratie en RDC. »

Concernant l'ouverture de poursuites judiciaires contre Joseph Kabila et ses supposés complices accusés de soutenir le M23, la saisie de ses biens mobiliers et immobiliers, la suspension des activités du PPRD sur tout le territoire national, ainsi que les restrictions de déplacement imposées à certains cadres du parti, Ferdinand Kambere dénonce des actes illégaux propres à un régime dictatorial et totalitaire : « Tshisekedi veut instaurer une République à pensée unique. »

Selon lui, cette persécution du PPRD est la conséquence de son refus de participer aux consultations politiques initiées par le président de la République en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale : « Nous ne nous laisserons pas intimider », a-t-il affirmé.

Il a rappelé que Joseph Kabila avait annoncé il y a quelques jours son intention de retourner au pays pour contribuer, en tant que Congolais, à la construction de la paix. « C'est une infraction ? » s'est-il interrogé, soulignant que toute cette histoire inventée autour de la présence de Kabila à Goma vise à masquer l'échec du régime et à justifier les intimidations contre le « Rais », sa famille et ses biens.