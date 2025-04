Congo-Kinshasa: La MONUSCO finance un projet de réhabilitation et d'équipement d'une école pour promouvoir l'éducation des jeunes filles à Beni

La MONUSCO, la mission onusienne en RDC, finance un projet de réhabilitation et d'équipement de six salles de classe à l'institut Mabasele de Ngite, situé à une quinzaine de kilomètres de Beni, dans le Nord-Kivu. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des projets à impact rapide (QIPS) de la MONUSCO, destinés aux communautés locales. Elle vise à promouvoir l'éducation des jeunes filles, afin de garantir leur autonomisation, et à renforcer la collaboration au sein de la communauté.

Le projet encourage également la création d'infrastructures favorisant la cohabitation entre filles et garçons, grâce à une culture de masculinité positive.

Le coût total de ce projet s'élève à environ 50 000 USD.

Il y a quatre ans, les habitants de Ngite s'étaient mobilisés pour construire deux bâtiments de trois salles de classe chacun. Cependant, faute de moyens financiers, les travaux n'ont jamais été achevés.

Selon Mathieu Kamable Sumaili, préfet des études de l'institut Mabasele, l'une des écoles bénéficiaires, le projet de la MONUSCO arrive à point nommé. Il permettra non seulement de finaliser les travaux, mais aussi d'équiper les six salles de classe et de les rendre fonctionnelles : « Nous avons compris que notre relation avec la MONUSCO est essentielle, surtout pour rétablir la paix. Cette école a la capacité d'accueillir mille élèves, mais nous n'en avons qu'une centaine actuellement. Ce projet répond à un besoin important de la communauté locale, et nous en sommes très fiers. Nous supposons que cela augmentera les effectifs, c'est certain. Je pense que c'est le début d'une nouvelle ère. »

Les élèves partagent cette satisfaction et se réjouissent de pouvoir étudier dans de meilleures conditions. Gervais Kakule, l'un d'eux, appelle les autres jeunes de la région à préserver cette réalisation :

« Le projet que la MONUSCO nous apporte est formidable, car certaines salles de cette école n'ont pas de portes. Grâce à la MONUSCO, des portes seront installées et nos salles seront rénovées. Je conseille aux jeunes d'être de bons citoyens pour conserver notre école et d'entretenir de bonnes relations avec la MONUSCO, parce qu'elle nous aide en cas de difficultés. »