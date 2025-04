Congo-Kinshasa: A Bunia, les habitants célèbrent Pâques sous le signe de la paix et de l'amour du prochain

Ce dimanche 20 avril, des milliers de chrétiens et de fidèles catholiques de Bunia, en Ituri, ont participé à la messe de Pâques en la paroisse catholique du lycée Chemchem.

Dans son homélie, le prêtre célébrant du jour a appelé les chrétiens à cultiver la foi en Jésus, le pardon mutuel, la paix et l'amour du prochain. Il a déclaré : « De nos jours, nous assistons à des guerres, des famines et des maladies, connues et inconnues. Les gens sont sans espoir. Si vous acceptez la résurrection de Jésus, vous ne souffrirez pas. »

Ce message a été accueilli avec joie par les fidèles, comme Emmanuel Uketwenu, qui a participé à la messe. Touché par les paroles du prêtre, il a appelé les Ituriens à renoncer à la violence et à la haine tribale, afin de donner une chance à la paix dans cette province meurtrie par des conflits interethniques qui ont causé de nombreuses pertes humaines depuis des années. Il a insisté sur la nécessité de se pardonner mutuellement et de s'unir pour bannir la haine tribale et mettre fin aux atrocités : « On doit se pardonner mutuellement. On doit s'unir pour bannir la haine tribale. Nous devons cesser aussi avec ces atrocités ».

Malgré l'insécurité accrue et l'activisme de groupes armés qui continuent d'endeuiller la population, d'autres fidèles, principalement dans le territoire de Djugu, ont également célébré cette fête pascale.