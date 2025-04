Maroc: Fès - L'USMBA consacre près de 20 MDH par an à la recherche scientifique

L'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès consacre près de 20 millions de dirham (MDH) annuellement pour soutenir la recherche scientifique, soit près de 20% de son budget, a affirmé, vendredi à Fès, le vice-président de l'université chargé de la recherche scientifique et de la coopération, Mustapha El Hadrami.

S'exprimant lors de la séance d'ouverture de la conférence internationale «Communication, société et innovation: perspectives pluridisciplinaires», M. El Hadrami a précisé que cette enveloppe est répartie sur plusieurs axes, notamment l'appui et l'évaluation des laboratoires, le financement des pôles de doctorat et de trois centres doctoraux (soutien aux soutenances, mobilité des enseignants et étudiants), les primes à la publication, l'organisation de manifestations scientifiques, ainsi que le soutien au centre d'innovation et l'encouragement de la coopération.

Il a fait savoir que les enseignants-chercheurs de l'université sont affiliés à 80 laboratoires de recherche et que plus de 700 thèses ont été soutenues durant l'année universitaire 2023-2024.

L'USMBA compte 13 établissements universitaires et près de 100.000 étudiants, encadrés par quelque 1.800 enseignants-chercheurs et 740 cadres administratifs et techniques. Elle forme chaque année environ 13.000 lauréats dans près de 400 programmes de formation allant du diplôme de technicien à celui de doctorat, en passant par la licence, le master et le diplôme d'ingénieur.

De son côté, le directeur de l'École Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) de Fès, Abdelatif Eddakir, a indiqué que cet événement scientifique s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de développement de l'ENCG et de son ouverture sur les autres établissements et partenaires aux niveaux national et international, dans différents champs disciplinaires, dont les sciences humaines, sociales, économiques et de gestion.

Selon M. Eddakir, le colloque embrasse différents aspects en lien avec les mutations sociales, les transformations technologiques et les sciences humaines, et se distingue par une diversité linguistique et culturelle favorisant le dialogue des cultures pour produire du savoir et encourager les acteurs académiques à investir des espaces culturels variés.

La conférence vise à renforcer les échanges académiques et scientifiques autour des mutations profondes qui affectent le champ de la communication à l'ère des nouvelles technologies et des dynamiques sociales contemporaines.

Quelque 130 chercheurs, issus de 30 établissements d'enseignement supérieur du Maroc, d'Afrique et du monde arabe, prennent part à cette rencontre. Ils représentent des universités, écoles de commerce, écoles normales supérieures et instituts spécialisés.

Le programme de la conférence comprend deux séances plénières multilingues et vingt ateliers scientifiques, articulés autour de trois axes majeurs, notamment "l'éducation et de la digitalisation", qui mettra l'accent sur la nécessité de repenser et d'innover dans les modèles pédagogiques, "les liens entre communication, médias et société", à travers des perspectives critiques et une réflexion sur les aspirations contemporaines.

Se poursuivant jusqu'au 19 avril, cette première édition est organisée par l'ENCG de Fès, en partenariat avec le Laboratoire d'études et de recherche en management, entrepreneuriat et finance, le Laboratoire des langues, des médias et des sciences religieuses, et la Chaire ALECSO de la communication : éthique, savoir et société.