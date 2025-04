Congo-Brazzaville: Journée internationale de la langue chinoise - L'Institut Confucius célèbre l'événement

L'Institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi a célébré, le 18 avril à Brazzaville, avec la participation de l'ambassade de Chine et des sociétés chinoises, la Journée internationale de la langue chinoise.

La célébration de la journée deux jours avant la date de sa proclamation, le 20 avril, a connu la participation des classes Confucius du complexe scolaire Révolution/Gampo-Olilou, et des élèves de l'Ecole internationale chinoise. Elle a été marquée par des danses (style folklorique), des chansons, des récitations, d'interprétation d'instruments de musique chinoise, des performances des arts martiaux, des expositions de culture guzheng et de peinture chinoise. Les différentes activités visaient à promouvoir la richesse et la diversité de la culture chinoise, tout en renforçant les échanges interculturels.

Selon le directeur de l'Institut Confucius, la célébration de cette journée n'est pas seulement un hommage à la langue chinoise, mais aussi à la culture de la Chine dans son ensemble. Il a invité l'assistance à approfondir les connaissances de cette langue fascinante.

« Il est de notre devoir, à travers la langue, d'ouvrir des ponts entre les peuples et de renforcer notre compréhension mutuelle. Cette journée est pour nous l'occasion de rendre hommage à une langue qui, à la fois ancienne et moderne, joue un rôle central dans la communication mondiale, la culture et la compréhension mutuelle. La langue chinoise, avec ses milliers d'années d'histoire, est non seulement une des langues les plus parlées au monde mais, elle est également le porte-voix d'une civilisation riche et fascinante», a indiqué Antoine Ngakosso.

De son côté, le directeur congolais de l'école internationale chinoise, Gildas Niakissa, pense que « L'apprentissage de la langue chinoise apporte beaucoup d'opportunités pour nos jeunes élèves ou à nos compatriotes, avec les débouchés des bourses ; beaucoup de perspectives en matière d'économie et de travail ».

En outre, il a invité les Congolais qui souhaiteraient apprendre la langue chinoise à contacter l'Institut Confucius et l'école internationale chinoise où les enfants l'apprennent depuis la maternelle jusqu'à l'université. Ces derniers pourront aussi bénéficier d'une bourse d'étude.

Instituée en 2010 par l'Organisation des Nations unies, la célébration de la Journée internationale de la langue chinoise a lieu le 20 avril de chaque année. L'initiative a pour but de célébrer l'utilisation des langues officielles qui sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. En République du Congo, la langue chinoise est enseignée depuis quelques années dans des lycées et universités à travers le pays.