Tunisie: Bizerte - Evacuation du marché central dont les fondations menacent de s'effondrer

Les services communs de contrôle à Bizerte ont mis en oeuvre, lundi à l'aube, une décision d'évacuation du marché central du centre ville, afin d'éviter le risque d'effondrement en raison de la vétusté de ses fondations.

Cette décision a été prise après l'accomplissement de toutes les procédures légales nécessaires et l'examen de toutes les parties et autorités concernées. La décision a été prise sur la base d'essais techniques effectués par un expert, certifiés et approuvés par le tribunal, qui a explicitement déclaré que « les fondations du marché peuvent s'effondrer à tout moment , ce qui constitue un grave danger pour les vendeurs de fruits et de légumes et les employés à l'intérieur de l'espace et les clients», a déclaré Iman Zouaoui, Secrétaire Général chargé de la gestion au sein de la municipalité de Bizerte.

En coordination avec le gouverneur de Bizerte et sous sa supervision, des réunions ont été organisées avec tous les employés et les commerçants du marché, les professionnels, pour les informer de tous les aspects de la décision et leur donner la possibilité de faire appel auprès du tribunal, qui a explicitement rejeté leur appel contre la décision d'expulsion, rendant ainsi obligatoire son application. Suite à la décision qui a été prise d'évacuer le marché, Les intervenants concernés ont appelé à trouver des solutions afin de permettre aux vendeurs et commerçants du marché de poursuivre leur activité professionnelle et d'avoir un accès prioritaire à des magasins entièrement équipés après la reconstruction du marché.