Tunisie: Zaghouan-Colza - Une récolte record en vue

Malgré la baisse des superficies emblavées en colza par rapport à la saison dernière, les indicateurs laissent présager une récolte record cette saison, avec une production par hectare qui devrait dépasser les 20 quintaux dans certains gouvernorats, dont celui de Zaghouan.

Jamal Saidi, responsable au sein de la société qui finance les producteurs de colza en semences et en intrants de production, a indiqué que la production de Zaghouan cette saison devrait se distinguer en termes de rendement et de qualité du produit, à l'instar des gouvernorats de Béja et de Bizerte, grâce aux précipitations qui sont tombées en quantités suffisantes et à intervalles rapprochés.

A titre indicatif, les superficies emblavées à Zaghouan n'ont pas dépassé 1100 hectares sur un total de 13.500 hectares à l'échelle nationale, ce qui représente près du tiers de la superficie emblavée au cours de la saison précédente.

Dans le cadre des orientations stratégiques du système de production du colza, Saidi a déclaré lors de son passage à la radio que l'Institut National de la Recherche Agronomique en Tunisie oeuvre à créer une variété tunisienne de semences qui sera prête à l'horizon 2026, dans le but de développer cette plante qui a prouvé son efficacité et sa résistance à la sécheresse et aux maladies fongiques, ainsi que son importance économique et son rôle dans l'amélioration de la balance commerciale en fournissant de l'huile végétale 100 % tunisienne, une huile qui a été classée comme la meilleure huile végétale en termes de valeur nutritionnelle après l'huile d'olive.

Saidi a expliqué dans le même contexte que le coût de production d'un hectare de colza varie entre 800 et 1000 dinars répartis entre les semences, les engrais, les machines et la main d'oeuvre, soulignant que le rôle de sa société ne se limite pas seulement au financement mais comprend un suivi continu tout au long de la saison pour toutes les exploitations agricoles et la fourniture de conseils et d'orientations à travers un groupe de spécialistes et d'experts.