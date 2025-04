Gabon: Rationalisation du fait nominatif - Un impératif pour l'avenir du pays

À l'heure où l'attention se porte sur la prochaine liste des nominés, il est peut-être temps de repenser en profondeur ce qui a été, jusqu'à présent, une pratique marquée par le désordre et les désagréments des cinq dernières décennies. Nommer, certes, mais dans quel but ? Et pour accomplir quelle tâche ?

Il devient urgent de rationaliser le processus nominatif des postes régalien, en instaurant un système cohérent fondé sur des critères d'ambition véritable et de compétence. L'objectif ne devrait pas seulement être de remplir des postes, mais de conférer à ces fonctions une véritable ambition professionnelle. Il s'agit de mesurer, peser et évaluer la capacité des individus à assumer des responsabilités gouvernementales, dans le respect de ce qui est noble et essentiel : l'implémentation concrète des projets et des réformes qui façonnent notre avenir collectif.

Le Président de la République s'est présenté devant le peuple avec un projet clair et une vision ambitieuse pour l'avenir du pays. Pourquoi en serait-il autrement pour les personnes appelées à mettre en oeuvre cette vision ? Les responsables nommés doivent être en parfaite adéquation avec cette ambition et porter, eux aussi, une vision forte de transformation.

Le véritable mal réside dans l'absence de cette cohérence entre le projet politique et les profils des nommés. Une rupture s'impose, car il est crucial que ceux qui prennent la tête des ministères ou autres institutions publiques ne le fassent pas simplement pour occuper un poste, mais pour apporter une valeur ajoutée tangible à l'action publique.

Le Gabon connaîtra une véritable évolution lorsque la nomination à des fonctions de responsabilité ne sera plus perçue comme une récompense symbolique, mais plutôt comme un défi, un engagement envers des objectifs ambitieux et réalistes. Ceux qui accepteront ces postes devront en mesurer la gravité et la portée, et s'investir pleinement pour transformer les attentes du peuple en actions concrètes.