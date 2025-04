Congo-Kinshasa: Une centaine de passagers de la SNCC bloqués à Mwene-Ditu suite à un déraillement

Environ une centaine de passagers du train New Express Diamant Béton de la Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC) sont bloqués depuis près d'une semaine à la gare de Mwene Ditu, située à environ 130 km de Mbuji-Mayi, au Kasaï-Central.

Selon des sources locales, leur voyage est interrompu en raison d'un déraillement survenu la semaine dernière à Kalule Nord, dans le Haut-Katanga.

La majorité des voyageurs venaient de Mbuji-Mayi et de Kabinda, et se rendaient dans le Haut-Katanga. D'autres souhaitaient rejoindre Kamina, dans le Haut-Lomami, puis la gare de Kabalo pour ensuite gagner Kongolo, Kindu et Kalemie.

Accompagnés de nombreux enfants, ces passagers sont contraints de dormir à la belle étoile, dans l'attente de la fin des travaux de réparation. « On nous avait d'abord annoncé un départ pour le 20, avant de nous proposer de nous emmener à Luena, en nous laissant ensuite nous débrouiller. De plus, l'accès aux toilettes est payant (500 francs), et nous devons acheter de l'eau pour cuisiner et nous laver », a témoigné l'un d'eux, samedi 19 avril.

Des sources proches de la SNCC affirment que certains voyageurs souhaitant annuler ou reporter leur voyage vers le Haut-Katanga ou le Haut-Lomami ont été remboursés de leurs billets.