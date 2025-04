Sénégal: Week-end des Lions à l'étranger - Assane Diao s'illustre avec un doublé, Niakhaté Ndiaye voit rouge

Assane Diao, double buteur avec son club Cômo (Italie), fait partie des footballeurs sénégalais les plus en vue ce week-end, dans les champions étrangers, avec ses compatriotes Sadio Mané, Malick Mbaye, Idrissa Gueye et Issa Soumaré, buteurs aussi.

Titulaire depuis son arrivé dans le club italien de Cômo (Serie A), en début d'année, Assane Diao enchaîne les bonnes performances. Buteur et passeur décisif, il y a deux semaines, il s'est encore illustré en inscrivant un doublé (33e et 91e) contre Lecce, à l'occasion de la 33e journée, samedi. Cômo est à la 13e place du classement général.

Son compatriote de la Saudi Pro League (Arabie Saoudite), Sadio Mané est buteur, lors de la défaite, de la 30e journée, contre Al Qadisiya (2-1). Le Sénégalais avait égalisé (1-1). Al Nassr est troisième derrière Al Ittihad FC et Al Hilal de Kalidou Koulibaly, respectivement premier et deuxième.

Abdoulaye Niakhaté Ndiaye voit rouge

En Ligue 1 française, Issa Soumaré (Le Havre) est buteur lors de la défaite de la 30e journée, contre Paris Saint-Germain (PSG), déjà champion de la Ligue 1. Le Havre s'est incliné, 1-2.

Monaco (3e) de Lamine Camara (titulaire) et Krepin Diatta (remplaçant) a fait match nul et vierge contre Strasbourg (7e) de Habib Diarra. Le jeune milieu de terrain des Lions, titulaire, est sorti en début de seconde mi-temps.

L'équipe du Stade Rennais entraînée par le Sénégalais Habib Bèye a enregistré un deuxième succès de suite, contre Nantes (2-1). Cette victoire permet au club rennois de se classer à la 10e place. Le week-end dernier, il avait écrasé Le Havre (5-1).

En réussissant un nouveau clean sheet, contre Toulouse, le portier sénégalais Yehvann Diouf a permis au Stade de Reims de faire un gros pas pour le maintien dans l'élite française. Le club occupe la 13e place de la Ligue 1.

Par contre, mauvaise performance d'Abdoulaye Niakhaté Ndiaye de Brest (9e). Le défenseur de 23 ans a écopé d'un carton rouge dans le temps additionnel de la première période.

Son coéquipier en équipe nationale et en club, Abdallah Sima, titulaire lors de ce match, est sorti en début de deuxième période. Leur équipe a été battue 3-1, par Lens où évolue le Sénégalais Nampalys Mendy. Mendy était sur le banc pour la troisième journée de suite.

En Ligue 2 française, Malick Mbaye (Amiens) enchaîne avec un troisième but d'affilée, en trois journées, contre Guingamp (3-2). Ses compatriotes de Troyes, Mohamed Diop, et de Metz, Idrissa Gueye, sont buteurs respectivement contre Clermont (2-0) et Red Star (2-2). Gueye a offert le point du nul à Metz, en égalisant pour son équipe (2-2). Dans le même match, Aliou Badji est passeur décisif sur le deuxième but de Red Star.

En Premier League, Ismaila Sarr (Crystal Palace, 12e) était titulaire, lors du match nul de la 33e journée contre Bournemouth. L'ailier des Lions est sorti à la 91e mn. Idrissa Gana Gueye et Illiman Ndiaye d'Everton (13e) ont aussi démarré le match perdu contre Manchester City (0-2). Ils sont tous les deux sortis à la 79e mn. Nicolas Jackson et Chelsea se sont imposés, 2-1, contre Fulham. Le Sénégalais a débuté le match et est sorti à la 78e mn.

En Espagne, Mamadou Sylla (Valladolid) est buteur sur penalty, contre Osasuna. Son équipe a perdu 2-3. Villarreal de Pape Gueye a fait match nul (2-2), contre Real Sociedad. Gueye a écopé d'un carton jaune en fin de partie et sera suspendu au prochain match.

En Super Lig turque, Mamadou Fall de Kasimpasa (9e) est buteur. Son équipe s'est imposée 3-1, devant Sivasspor.