Ethiopie: Les investisseurs étrangers sont invités à s'investir dans le secteur de la santé et du tourisme medical

Addis-Abeba — L'ambassadeur Fiseha Shawel a invité les investisseurs étrangers à s'investir dans le secteur éthiopien de la santé et du tourisme médical.

Lors du Forum asiatique des affaires et des relations sociales, l'ambassadeur Feseha Shawel a souligné la position de l'Éthiopie en tant que troisième pôle diplomatique international et porte d'entrée vers l'Afrique, soulignant les efforts déployés par le pays pour ouvrir tous ses secteurs aux investisseurs étrangers, selon l'ambassade d'Éthiopie à New Delhi, en Inde.

Il a affirmé que ces initiatives stimuleraient les investissements directs étrangers, notamment dans les secteurs de la santé et du tourisme médical, positionnant l'Éthiopie comme une destination de choix pour les Africains en quête de services médicaux.

Le forum a réuni un groupe diversifié d'acteurs, d'investisseurs, de diplomates, de groupes de réflexion et de personnalités influentes d'Asie, d'Amérique et d'Afrique pour discuter de l'évolution du paysage économique mondial.

Le forum a abordé diverses questions cruciales, notamment la création de richesses durables pour les individus et les institutions, les avancées technologiques et l'intelligence artificielle, le changement climatique et la transition énergétique.

À l'issue de l'événement, l'ambassadeur Fiseha Shawel a été récompensé pour ses contributions significatives, soulignant son engagement à favoriser la collaboration internationale et les investissements en Éthiopie.