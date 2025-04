Afrique: Coupe de la confédération - Simba prend une option, le RS Berkane en démonstration en demi-finale aller

Les Tanzaniens du Simba SC ont remporté leur demi-finale aller de la Coupe de la confédération en s'imposant d'une courte tête face aux Sud-Africains de Stellenbosch (1-0), ce dimanche 20 avril. Dans l'autre rencontre du jour, les Marocains du RS Berkane ont écrasé les Algériens du CS Constantine (4-0) et sont presque déjà assurés de rejoindre la finale pour la deuxième année consécutive.

Les demi-finales aller de la Coupe de la confédération ont connu deux scénarios bien différents ce dimanche 20 avril. Les Tanzaniens du Simba SC, finalistes de la compétition une seule fois dans leur histoire en 1993, ont décroché une courte victoire face aux Sud-Africains de Stellenbosch (1-0) devant leur public. Dans une rencontre où Simba s'est globalement montré plus dangereux et agressif que son adversaire, pourtant en pleine confiance après son exploit en quart de finale face au champion en titre Zamalek, les Sud-Africains ont été sauvés plusieurs fois par leur gardien Oscarine Masuluke face aux multiples tentatives du Congolais Elie Mpanzu.

Malgré une tête dangereuse de Devon Titus sortie par un plongeon réflexe de Moussa Camara (27e), l'ouverture du score est finalement survenue pour les Tanzaniens en toute fin de première période. L'Ivoirien Jean Charles Ahoua a inscrit l'unique but de la rencontre en tirant un coup franc qui a rebondi devant la cage adverse - presque dévié par son coéquipier Denis Kibu - avant de tromper le portier sud-africain (45e+2, 1-0). Les joueurs du Simba SC repartent de cette demi-finale aller avec un court avantage qui sera précieux la semaine prochaine lors du match retour à Pretoria.

Berkane pratiquement assuré d'une nouvelle finale

Dans l'autre choc de ces demi-finales aller, le RS Berkane a très largement dominé le CS Constantine (4-0). Récents vainqueurs de la compétition en 2020 et 2022, et finalistes malheureux la saison passée contre Zamalek, les Marocains ont surpris leurs adversaires avec le but le plus rapide de l'histoire de la compétition signé Youssef Mehri (1e, 1-0), avant que le Sénégalais Paul Bassène ne vienne doubler la mise (21e, 2-0).

Oussama Lamlioui, déjà passeur décisif sur le premier but, est ensuite venu assommer les Algériens en s'offrant un doublé (55e et 90e+2e, 4-0) - et presque un triplé après un but refusé pour hors-jeu à la 84e minute - assurant déjà pratiquement à Berkane de disputer une seconde finale consécutive en Coupe de la confédération.

Le CS Constantine, qui a réalisé le meilleur parcours de son histoire jusqu'à présent en rejoignant les demi-finales de la compétition (1/8 de finale en 2014 et 2016), semble déjà condamné et devra réaliser un match absolument parfait lors de la manche retour dimanche 27 avril pour espérer rejoindre la finale.