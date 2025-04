Sénégal: Préservation de la vie privée des citoyens - Le RIS AL WAHDA appelle à une plus grande régulation des réseaux sociaux

Le Rassemblement Islamique du Sénégal (RIS AL WAHDA) a appelé les autorités à une plus grande régulation contre les dérives fréquentes consécutives à l'usage abusif des réseaux sociaux au Sénégal, afin de préserver la vie privée des citoyens. Cette recommandation du RIS AL WAHDA a formulée à l'occasion de son 4éme congrès ordinaire tenu dimanche au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose.

Placé sous le thème « le RIS AL WAHDA dans une dynamique d'actions innovantes à l'heure des enjeux de souveraineté et de justice sociale au Sénégal », ce 4éme congrès marque un tournant décisif pour ce mouvement islamique de réaffirmer sa mission et de redéfinir ses priorités stratégiques.

Créer en 2000, le Rassemblement Islamique a toujours joué un rôle crucial dans la promotion des valeurs islamiques et la cohésion sociale. Ainsi, l'organisation de ce congrès est non seulement pour renouveler ses instances mais également pour procéder à une introspection large par rapport à la situation du pays mais également à la situation du monde.

Dans cette optique, le congrès considérant les dérives fréquentes consécutives à l'usage abusif des réseaux sociaux au Sénégal, appelle les autorités étatiques à une plus grande régulation des réseaux sociaux afin de préserver la vie privée des citoyens, leur dignité, leurs croyances afin de garantir la cohésion nationale.

Aussi invitent les congressistes au peuple sénégalais à davantage promouvoir le vivre ensemble et à lutter tentative d'instrumentalisation des identités ethniques et religieuses.

Le RIS AL WAHDA s'est par ailleurs félicité de la création de la Direction des affaires religieuses et invite à plus d'implication des acteurs religieux dans la préservation de la paix et de la stabilité nationale.

S'agissant de la vision de politique de souveraineté empruntée par les nouvelles autorités, le mouvement islamique du Sénégal, encourage l'État à travailler à la nationalisation des secteurs stratégiques pour une véritable souveraineté et à renforcer les politiques et programmes d'insertion professionnelle des jeunes pour redonner espoir aux candidats à l'émigration irrégulière.

A cet égard, il invite la jeunesse sénégalaise à un engagement citoyen et à une participation active au développement du pays.

Le congrès n'a pas manqué d'exprimer sa préoccupation face à ce qui se passe en Palestine. Condamnant avec vigueur le massacre génocidaire à Gaza, le Congrès exige le respect du pacte de paix et la création d'un Etat palestinien viable.

Par ailleurs, invitant les États africains à promouvoir l'intégration africaine et à développer leur système agricole afin de garantir la souveraineté alimentaire du continent, le RIS AL WAHDA, appelle les dirigeants africains à respecter les institutions républicaines et à accepter et préserver les règles du jeu démocratique.

Pour conclure, le mouvement, exhorte la Oummah islamique et la communauté internationale à travailler pour le retour de la paix au Soudan, afin au désastre humanitaire.