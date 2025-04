Afrique de l'Est: Emmanuel Macron à Maurice - Renforcer les liens, relever les défis océaniques

Les 24 et 25 avril, le président français, Emmanuel Macron, effectuera sa toute première visite officielle à Maurice, dans le cadre d'une tournée régionale dans l'océan Indien. Ce déplacement de 24 heures sera placé sous le signe de l'amitié, du développement durable, de la mémoire partagée et de la préservation des océans.

Après une escale à Madagascar, le chef d'État foulera le sol mauricien ce jeudi. Il est attendu dans l'après-midi à l'aéroport international sir Seewoosagur Ramgoolam, où il sera accueilli par le Premier ministre, Navin Ramgoolam. Une brève rencontre entre les deux dirigeants est prévue dans le salon d'honneur, avant que le président ne rejoigne directement la State House, à Réduit, pour un entretien de courtoisie avec le président de la République, Dharam Gokhool. Une partie de la délégation française logera aux hôtels Labourdonnais et Suffren, à Port-Louis.

Cette visite s'inscrit dans une volonté politique affirmée de renforcer les liens bilatéraux entre la France et Maurice, dans un contexte géopolitique où les enjeux liés à la sécurité maritime, à la transition écologique et à la coopération régionale sont de plus en plus cruciaux. Elle intervient également à moins de deux mois de la Conférence des Nations unies sur les océans, prévue à Nice du 9 au 13 juin, soulignant ainsi l'importance accordée par Paris à l'océan Indien et à ses partenaires insulaires dans la lutte contre le changement climatique.

Le programme officiel prévoit plusieurs temps forts. Emmanuel Macron s'entretiendra en tête-à-tête avec le Premier ministre mauricien, suivi d'une réunion élargie aux délégations, en présence notamment du Premier ministre adjoint et de plusieurs ministres. Il participera également à l'ouverture conjointe de la Commission mixte Maurice-Réunion, aux côtés du ministre français des Outre-mer, Manuel Valls, et du ministre mauricien des Affaires étrangères. Cette instance bilatérale, instituée par un accord-cadre de coopération entre Maurice et La Réunion, abordera des dossiers prioritaires tels que la culture, le tourisme, la biodiversité, la gestion des déchets, l'économie circulaire et les énergies vertes.

Un moment fort de cette visite sera la découverte de l'Intercontinental Slavery Museum à Port-Louis, lieu symbolique de mémoire de l'esclavage, reflétant la volonté commune de valoriser l'histoire partagée, et de favoriser une réflexion sur la transmission intergénérationnelle et la réparation. Le président français rencontrera également des membres des communautés d'affaires mauricienne, française et réunionnaise lors d'un forum économique consacré aux opportunités d'investissement et de coopération dans des secteurs porteurs. Il inaugurera aussi les nouveaux locaux de l'ambassade de France à Telfair, Moka - un geste fort de renouvellement diplomatique.

L'un des aspects concrets de cette visite sera la signature de plusieurs accords de coopération, marquant une avancée significative dans les relations bilatérales. Une dizaine de protocoles d'entente et de conventions sera paraphée dans des domaines aussi variés que l'environnement, la culture, la sécurité civile et l'agriculture.

Liste des protocoles d'accord et conventions prévus :

Mémorandum d'entente pour la coopération dans le domaine de la conservation, de la médecine vétérinaire, de l'échange technique, du transfert de technologie, du partage de données et de la recherche sur les tortues marines ;

Protocole d'entente en matière de recherche, de formation et d'innovation dans l'agriculture et l'environnement ;

Protocole d'entente en matière de sécurité civile entre le Mauritius Fire and Rescue Service et le Service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ;

Accord de coopération touristique entre la Mauritius Tourism Promotion Authority et le Comité régional du tourisme de La Réunion ;

Protocole d'accord scientifique et culturel entre le Musée historique de Villèle (La Réunion) et l'Intercontinental Slavery Museum Mauritius Ltd ;

Protocole d'accord en matière de géolocalisation entre le ministère du Logement et des terres et la société Réseau Teria (Maurice) Ltd ;

Accord complémentaire précisant le statut de la Caisse centrale de coopération économique à Maurice, entre le gouvernement mauricien et l'Agence française de développement ;

Arrangement technique de coopération entre le ministère de la Défense français et le Bureau du Premier ministre mauricien ;

Convention de mise à disposition de la Matrice des coûts, entre l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et les ministères mauriciens de l'Environnement et des Collectivités locales ;

Lettre d'intention pour une coopération dans la préservation du patrimoine architectural mauricien.

Un accord stratégique sera également signé entre Les Moulins de La Concorde et Soufflet Négoce (Groupe InVivo) pour l'approvisionnement en blé, dans un contexte de volatilité des marchés et de renforcement de la sécurité alimentaire.

Emmanuel Macron repartira de Maurice le vendredi 25 avril dans l'après-midi, au terme d'un séjour court mais dense, à haute portée symbolique.

Agenda : tournée dans l'océan Indien pendant cinq jours

Du 21 au 25 avril 2025, Emmanuel Macron est en déplacement dans l'océan Indien, avec des étapes à Mayotte, La Réunion, Madagascar et Maurice. Cette tournée, à forte portée symbolique et politique, vise à renforcer les liens entre la France et ses partenaires de la région.

Le lundi 21 avril, il entame sa visite à Mayotte, durement frappée par le cyclone Chido en décembre. Malgré les efforts de reconstruction, le redressement reste lent. Le président viendra relancer cette dynamique avec un plan d'urgence législatif et une réforme axée sur le développement du territoire.

Les 22 et 23 avril, direction La Réunion, pour faire le point sur les dégâts causés par le cyclone Garance et l'épidémie de chikungunya. Il y mettra en avant le rôle de l'île comme pôle de recherche, d'innovation et de défense dans la région.

Le 23 au soir, il rejoindra Madagascar. Deux dossiers sensibles y seront abordés : la restitution d'ossements de l'époque coloniale, dont celui du roi Toera, et la question non résolue des îles Éparses. Jeudi, il participera également au sommet de la Commission de l'océan Indien, avec un plaidoyer en faveur de l'intégration progressive de Mayotte.

Enfin, vendredi 25 avril, Emmanuel Macron clôturera sa tournée à Maurice, où il visitera le navire Plastic Odyssey, symbole de l'engagement contre la pollution plastique, et participera à la signature de l'accord sur l'approvisionnement en blé.