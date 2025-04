Ile Maurice: Mgr Jean Michaël Durhône - «J'ai été marqué par sa vision d'Église»

Suite à l'annonce du décès du pape François en ce lundi de Pâques, le Mgr Jean Michaël Durhône, Évêque de Port-Louis, a exprimé sa profonde émotion : «C'est avec une profonde émotion que nous apprenons le décès du pape François. Tout au long de son pontificat, il a marqué l'histoire par son humilité, sa proximité avec les plus fragiles et son choix d'une vie simple, fidèle à l'Évangile.

Mais son héritage va bien au-delà de son style personnel. Le pape François a entrepris des réformes majeures pour renouveler l'Église et la rendre plus juste et inclusive. Il a renforcé la lutte contre les abus, promu une gouvernance plus collégiale et encouragé une plus grande place des laïcs, notamment des femmes.

Nous avons eu la grâce de l'accueillir à Maurice le 9 septembre 2019, signe de sa proximité avec les Églises à la périphérie. Lors de sa visite, il nous avait interpellés sur les jeunes, qui sont notre première mission. Il avait en effet longuement évoqué la place des jeunes dans la société mauricienne. Une jeunesse à l'avenir souvent incertain, mais à qui l'Église peut proposer un chemin d'espérance.

Nommé et devenu évêque sous son pontificat, j'ai été marqué par sa vision d'Église. Sa vision d'une Église plus accueillante et fraternelle continuera d'inspirer des générations. Que son héritage soit une lumière pour l'avenir. Prions pour le pape François en ce temps où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Que lui soit donnée la grâce de la vie éternelle.»