Afrique: Pape François - Ami du continent , guide spirituel et pèlerin de paix

La nouvelle est tombée ce lundi 21 avril 2025, le pape François est décédé à l’âge de 88 ans. L’information, confirmée par le Vatican, a suscité une vive émotion dans la communauté chrétienne à travers le monde, particulièrement en Afrique, où le souverain pontife laisse l’image d’un homme proche des peuples, à l’écoute de tous et engagé pour la paix.

Durant son pontificat, Le Pape François s’est rendu à cinq reprises en Afrique, visitant dix pays, parmi lesquels le Kenya, la République centrafricaine, l’Ouganda, l’Égypte, le Maroc, le Mozambique, Madagascar, l’île Maurice, la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud.

Du 25 au 30 novembre 2015, le pape François a effectué sa première tournée africaine. Selon Vatican News, la première étape s’est tenue à Nairobi, au Kenya.

Dans cette capitale, il a visité le siège du Programme des Nations unies pour l’environnement, appelant à « sauvegarder la création en réformant le modèle de développement pour le rendre équitable, inclusif et durable ». Sous la devise « Soyez fermes dans la foi, n’ayez pas peur », le pape a exhorté les Kényans à valoriser les richesses naturelles et humaines de leur pays au service du bien commun.

En Ouganda, d’après L’Express, il a rendu hommage aux martyrs ougandais, 50 ans après leur canonisation. Il a salué les efforts des catéchistes et des familles engagées dans la transmission de la foi, et a encouragé l’Église locale pour son action auprès des personnes vulnérables, notamment les malades et les handicapés.

La visite s’est conclue en République centrafricaine, où, à Bangui, il a ouvert avec une semaine d’avance la porte sainte du jubilé de la miséricorde, un geste hautement symbolique pour affermir la foi d’un peuple meurtri. La même source nous informe qu’il a invité les Centrafricains à « laisser derrière soi les guerres, la misère, les divisions, et à choisir la paix et la réconciliation ».

Egypte, le Pape prône l’unité interreligieuse

Lors de sa deuxième visite, les 28 et 29 avril 2017, le pape François s’est rendu en Égypte, à l’invitation conjointe du président Al-Sissi, du grand imam d’Al-Azhar, du patriarche copte orthodoxe Tawadros II et du patriarche copte catholique Ibrahim Sidrak. Dans un pays marqué par le terrorisme, le Vatican rapporte que le Saint-Père a prôné le dialogue interreligieux à l’université Al-Azhar et participé à une conférence internationale pour la paix. Il a également signé une déclaration œcuménique avec Tawadros II, en présence du patriarche Bartholomée, affirmant l’unité entre les Églises chrétiennes.

Accueilli par le roi Mohammed VI au Maroc. Le voyage, placé sous le thème « Serviteur d’espérance », a été l’occasion de renforcer les liens entre chrétiens et musulmans. Le pape a mis en avant l’importance du dialogue, du respect mutuel et de l’accueil des migrants. Ensemble, François et le roi ont signé un appel pour Jérusalem, soulignant la nécessité de préserver la ville sainte comme symbole de paix et de coexistence entre les trois religions monothéistes.

À son 31ᵉ voyage apostolique, du 4 au 10 septembre 2019, lors de sa visite au Mozambique, à Madagascar et à l’île Maurice, les médias présents relatent qu’il a semé un message de réconciliation. La messe au stade de Zimpeto fut un moment fort, où il a appelé à aimer ses ennemis comme réponse à la violence.

Quant à Madagascar ou encore à l’île Maurice, le pape François a livré un message fort en faveur de la justice sociale, de la fraternité et du vivre-ensemble. À Madagascar, il a visité la cité d’Akamasoa, fondée par le père Pedro Opeka, qu’il a saluée comme un modèle exemplaire de solidarité, de dignité humaine et de transformation sociale.

Le Vatican rapporte qu’il y a encouragé les Malgaches à dépasser l’adversité en s’appuyant sur leur esprit de fraternité. À l’île Maurice, le souverain pontife a souligné l’harmonie entre les différentes religions et cultures, appelant à préserver ce vivre-ensemble démocratique. Il y a également célébré une messe en hommage au bienheureux Jacques-Désiré Laval, figure emblématique de l’unité mauricienne.

RDC et Soudan du Sud, l’urgence pour une paix durable

Pour les médias occidentaux, son dernier voyage sur le continent africain a eu lieu en 2023. Du 31 janvier au 5 février, il s’est rendu en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. À Kinshasa, il a dénoncé l’exploitation des ressources et les violences qui frappent la population. « Ça suffit ! Arrêtez d’exploiter l’Afrique », s’est-il exclamé. Il a aussi rencontré les victimes des violences de l’Est, leur apportant un message d’espérance et de réconciliation.

Au Soudan du Sud, il a mené un pèlerinage œcuménique de paix, accompagné du chef de la Communion anglicane et du modérateur de l’Église d’Écosse. Il a appelé à mettre fin à la corruption et au trafic d’armes, et a exhorté les populations à embrasser le dialogue, en particulier les femmes, qu’il a encouragées à devenir « les semences d’un nouveau pays, sans violence et réconcilié».

Ce 40ᵉ et dernier voyage apostolique sur le continent, considéré par le Vatican comme l’un des plus emblématiques de son pontificat, témoigne de la profonde affection que le pape François portait à l’Afrique. Ces tours en quelques mots de ses déplacements laissent derrière lui l’image d’un guide humble, engagé et résolument tourné vers la justice, la fraternité et la paix.