Tunisie: Bonification des crédits au profit des PME - Dix dossiers approuvés

La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie Fatima Thabet Chiboub a réuni, lundi 21 avril au siège du ministère, le comité de pilotage chargé de statuer sur les demandes de la prise en charge par l'Etat de la différence entre le taux appliqué sur les crédits et financements d'investissement et le taux d'intérêt du marché monétaire dans la limite de trois points pour les crédits et financements d'investissement accordés par les banques et les établissements financiers aux petites et moyennes entreprises.

La réunion s'est déroulée en présence du Directeur Général de la Promotion des PME, M. Kamal El Hindawi, des représentants des Ministères des Finances, de l'Economie et de la Planification, de la Banque Centrale de Tunisie, du secteur financier et bancaire et d'un certain nombre des membres du ministère.

Au cours de la réunion, 10 dossiers d'entreprises actives dans différents secteurs ont été présentés pour approbation, dont 5 entreprises dans le cadre de projets d'expansion et 5 entreprises en cours de développement, y compris une entreprise spécialisée dans la production de papier fabriqués à partir des résidus des pierres.

Ces entreprises sont pourvoyeurs de 280 emplois et la valeur des prêts approuvés et bénéficiant de cet avantage s'élève à environ 13 millions de dinars.

Depuis la création de la commission en juin 2019, le ministère a reçu 229 dossiers de la part des institutions bancaires. 150 entreprises dont les dossiers ont été approuvés pour la concession, emploient environ 8 200 ouvriers, et le montant total des prêts soumis à la concession pour ces entreprises est de l'ordre de 205 millions de dinars.

Il convient de mentionner que le parrainage de l'Etat a été approuvé dans le cadre de l'incitation à l'investissement et du soutien à la compétitivité des PME.

Cette concession s'applique aux crédits d'investissement et aux financements accordés à partir du début du mois de janvier 2019 jusqu'à la fin de l'année 2024, avec pour condition que la marge bénéficiaire définie par les banques et les institutions financières ne dépasse pas 3,5%.

Elle inclut également les opérations de crédit-bail pour le financement des équipements, du matériel, des véhicules utilitaires et des biens immobiliers dans le cadre de la création et de l'expansion des petites et moyennes entreprises.

Au niveau régional, Sfax occupe la première place en termes de volume d'investissements selon les dossiers reçus, avec 30 %.

L'industrie alimentaire est l'un des secteurs les plus importants bénéficiant de ce mécanisme, avec 36 demandes sur 229 reçues et pourvoyeur de 4 400 emplois.