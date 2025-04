Afrique: «Il est parti dans la gloire» - Les hommages affluent après la mort du pape François

Le pape François est mort lundi 21 avril 2025 au Vatican. Le souverain pontife argentin, en fonction depuis 2013, avait 88 ans. L'annonce de son décès a provoqué une vague de tristesse et d'hommages en Afrique, notamment.

Quelques fidèles étaient partis écouter la messe de 8h à Abidjan, en ce lundi de Pâques. Cela alors que beaucoup profitaient de cette date pour se retrouver en famille, dans leurs villages, pour fêter la veille jusque tard la « paquinou », une tradition ivoirienne. Et c'est seulement au sortir de l'office qu'ils ont appris la nouvelle. Cela a donc été un choc pour eux, rapporte notre correspondante, Bineta Diagne.

« Il est parti dans la gloire », affirme Lise qui le décrit comme un souverain pontife très ouvert sur le monde et très préoccupé par la question de la paix. « On a prié ce matin pour sa santé », dit une autre fidèle. « Il était rassembleur, sans distinction de race et de sexe », ajoute Bernadette. La même image reste à l'esprit de Mathurin, marqué par son ouverture sur la question de l'homosexualité.

Mémoires de sa messe à l'aéroport de Ndolo

À quelque 2 400 kilomètres d'Abidjan, à Kinshasa, ce lundi de Pâques est un peu particulier puisqu'il n'est pas férié. Néanmoins, des fidèles arrivaient petit à petit à la cathédrale Notre-Dame, à la mi-journée, pour avoir la confirmation de cette nouvelle qu'ils ont lu ou entendu ce matin, rapporte notre correspondante à la capitale congolaise Paulina Zidi. Le curé de cette paroisse a confié avoir annulé tous les évènements festifs et que les temps de prière seraient désormais tournés vers le pape François.

Le Saint-Père était venu en RDC en janvier 2023 et, forcément, tous les Congolais interrogés ce lundi matin rappellent ce moment qu'ils qualifient souvent d'historique. Lors de ce déplacement, le pape François avait marqué les esprits à Kinshasa avec une grande messe à l'aéroport de Ndolo, au centre de la ville. Selon les estimations, un million de personnes aurait pu y être. Il avait aussi rencontré des victimes du conflit à l'est du pays, zone où, en raison de la situation sécuritaire, il n'avait pas pu se rendre.

Les Centrafricains marqués par sa visite à Bangui et ses gestes forts

En République centrafricaine (RCA), près d'un millier de personnes étaient réunies à la mi-journée à la cathédrale Notre-Dame-de-l'Immaculée-Conception de Bangui, affirme notre correspondant à la capitale centrafricaine, Rolf Steve Domia-leu. Certains étaient à l'intérieur tandis que d'autres avaient pris place sur des bancs et des chaises installés dans la vaste concession de la cathédrale. Devant la grotte de prière qui s'y trouve, plusieurs centaines de bougies ont été allumées. Chacun élevait à sa manière des prières pour le souverain pontife.

Dix ans après, de nombreux Centrafricains se souviennent encore des moments forts de sa visite à Bangui. Le pays avait été plongé dans une crise sans précédent après le coup d'État de la coalition Seleka contre l'ancien président François Bozizé, en mars 2013. Mais le passage de François en novembre 2015, dans ce pays meurtri et divisé par des violences interreligieuses, avait suscité un immense espoir de paix et de réconciliation : aujourd'hui, c'est ce message que les fidèles gardent en mémoire.

Le Soudan du Sud pleure un pape qui a sans cesse plaidé pour la paix et a visité Juba

Au Soudan du Sud, l'annonce de la mort du Pape François provoque également une grande émotion. Le souverain pontife s'est en effet beaucoup impliqué pour tenter d'influencer les dirigeants du pays, afin qu'ils mettent en oeuvre l'accord de paix signé en 2018 pour mettre fin à la guerre civile démarrée en 2013, souligne notre correspondante à Juba, Florence Miettaux. Il s'était rendu à Juba en février 2023 et avait notamment rencontré le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar.

Mais c'est l'image du pape François, à genou, embrassant les pieds de Salva Kiir et de Riek Machar qui résume sans doute le mieux son engagement en faveur de la réconciliation du pays. Cette scène s'est déroulée au Vatican en avril 2019, lorsque les dirigeants sud-soudanais avaient été conviés à une « retraite spirituelle », alors qu'ils s'apprêtaient à former un gouvernement d'unité et de transition. Mi-mars, alors que des affrontements armés avaient lieu dans le nord-est du pays, le pape François, hospitalisé pour une double pneumonie, avait envoyé une lettre aux belligérants, les invitant à dialoguer.

Un appel qui n'a pas empêché le président Salva Kiir de placer Riek Machar en résidence surveillée le 26 mars et de poursuivre les assauts militaires. Les Sud-Soudanais s'émeuvent donc de la mort du pape, d'autant plus que leur pays est menacé de sombrer à nouveau dans la guerre civile.

Un « avocat inébranlable de la paix »

La disparition de l'Argentin, Jorge Mario Bergoglio de naissance, a bien évidemment aussi suscité une vague de réactions parmi les dirigeants en Afrique. Au cours des cinq fois où il s'est rendu au continent, il y a visité un total de 10 pays - Kenya, Ouganda, RCA, Égypte, Maroc, Mozambique, Madagascar, Maurice, RDC, Soudan du Sud.

L'Union africaine salue ainsi un « avocat inébranlable de la paix », qui a eu un « engagement courageux » sur le continent, écrit le président de la Commission de l'UA, Mahamoud Ali Youssouf. « Le pape François a amplifié les voix de ceux qui n'en ont pas et s'est montré solidaire de ceux touchés par les conflits et la pauvreté », ajoute-t-il dans un communiqué.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed honore, lui, l'héritage de compassion, d'humilité et de service envers l'humanité. Le pape François s'était notamment inquiété du conflit dans la région du Tigré.

Il était « une voix de paix, d'amour et de compassion », souligne de son côté le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi qui, dans un communiqué, rend hommage à « un champion de la cause palestinienne, défendant les droits légitimes et appelant à la fin du conflit ».

Réaction également du président burundais Évariste Ndayishimiye : ce fidèle de l'Église catholique qui, sur X, rappelle le message de foi et d'humanité de François.

De son côté, toujours sur X, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema met en avant « son message de foi, de paix et d'humilité (qui) restera une source d'inspiration ».

Pour le président kényan William Ruto, le pape François a donné « l'exemple d'un leadership au service des autres », « par son humilité, son engagement indéfectible en faveur de l'inclusion et de la justice, et sa profonde compassion pour les pauvres et les personnes vulnérables ».