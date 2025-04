Cote d'Ivoire: Décès du Pape François - Le Président Ouattara salue la mémoire d'un homme de foi, de paix et de justice

Le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a réagi avec une vive émotion à l'annonce du décès de Sa Sainteté le Pape François, survenu ce [indiquer la date]. Dans un message empreint de compassion et de respect, le chef de l'État ivoirien a rendu hommage à un homme d'Église au parcours exceptionnel et à l'héritage spirituel et humaniste profond.

« C'est avec une grande émotion que j'ai appris le décès de Sa Sainteté le Pape François, infatigable artisan de paix et de justice sociale », a déclaré le Président Ouattara. « Son engagement en faveur des plus vulnérables et sa volonté de bâtir un monde en paix, plus équitable et respectueux de l'environnement resteront gravés dans nos mémoires », a-t-il ajouté.

Premier pape issu du continent américain et premier jésuite à accéder au trône pontifical, le Pape François, de son nom civil Jorge Mario Bergoglio, a été élu en mars 2013, succédant à Benoît XVI. Né en Argentine, il a très tôt été reconnu pour sa simplicité, sa proximité avec les pauvres et sa grande spiritualité.

Durant plus d'une décennie de pontificat, il a marqué l'histoire de l'Église catholique par une série de réformes audacieuses et un style pastoral résolument tourné vers l'humilité et l'ouverture. Le Pape François s'est illustré par sa lutte contre les injustices sociales, son plaidoyer constant pour l'accueil des migrants, sa dénonciation des dérives du capitalisme sauvage et son appel à la conversion écologique à travers l'encyclique Laudato si', publiée en 2015, devenue un texte de référence sur la protection de la planète.

Il a également oeuvré pour le dialogue interreligieux, la réconciliation entre les peuples et la paix dans les zones de conflit. Dans ses multiples déplacements à travers le monde, il n'a cessé d'appeler à la fraternité, à la solidarité et à l'amour du prochain, quelles que soient les différences de foi, de culture ou d'origine.

Le Président Alassane Ouattara, au nom du peuple ivoirien, a tenu à adresser ses condoléances les plus émues à la communauté catholique, en Côte d'Ivoire et à travers le monde. « Qu'il repose en paix », a-t-il conclu, saluant la mémoire d'un chef spirituel dont les enseignements et les actes continueront d'inspirer l'humanité dans sa quête de paix, de justice et de dignité humaine.

Le décès du Pape François laisse un vide immense dans le coeur de millions de fidèles, mais aussi chez tous ceux qui ont vu en lui un guide moral, défenseur infatigable des plus faibles et bâtisseur de ponts entre les peuples.