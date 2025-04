Tunisie: La scientifique tunisienne Semia Gharbi remporte le 'Nobel vert', pour la région Afrique

Tunis — La scientifique et universitaire tunisienne Semia Gharbi vient de remporter le prix Goldman pour l'environnement, souvent appelé "Nobel vert", pour le continent africain, et ce, en reconnaissance à ses efforts déployés, durant l'année 2022, pour la remise en cause d'un réseau de trafic de déchets entre l'Italie et la Tunisie.

L'affaire que l'activiste de l'environnement a aidé à exposer au grand public, a permis de dévoiler un réseau de plus de 40 fonctionnaires corrompus et d'autres personnes impliquées dans le trafic de déchets dans les deux pays. Les personnes impliquées dans ce scandale, a fini par le renvoi de 6 000 tonnes de déchets ménagers illégalement importés en Tunisie, à leur pays d'origine.

Par ailleurs, suite à cette affaire, l'UE a renforcé ses procédures et ses réglementations en matière de transfert de déchets à l'étranger.

Il convient de noter qu'en Tunisie en plus de la règlementation tunisienne, l'exportation et l'importation de déchets sont régies par la Convention de Bamako, la Convention de Bâle, et la politique de l'UE. En vertu de ses conventions, l'envoi de déchets dans un pays non membre de l'UE en vue de leur mise en décharge est interdit et l'exportation n'est autorisée que si le pays destinataire dispose de la capacité et des installations nécessaires au recyclage.

Toutefois, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a estimé, en 2020, que les pays riches exportaient illégalement 1,7 milliard de tonnes de déchets vers les pays en développement, dans le cadre du « trafic de déchets ».

Scientifique et éducatrice environnementale, Semia Gharbi (57 ans) dispose d'une expérience de plus de 20 ans en tant qu'activiste qui lutte pour la protection de l'environnement.

Elle a fondé, en 2011, l'Association d'éducation à l'environnement pour les générations futures, une ONG qui travaille en étroite collaboration avec le ministère de l'Education, en vue de sensibiliser le public aux risques de toxicité et des produits chimiques dangereux.

Elle est, en outre, coordinatrice pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord du Réseau international pour l'élimination des polluants (IPEN) et cofondatrice du Réseau Tunisie Verte (RTV), un réseau de plus de 100 organisations environnementales.

Le prix Goldman pour l'environnement a été créé en 1989 a été créé en 1989 par le couple de philanthropes californiens Rhoda et Richard Goldman afin de récompenser des acteurs de terrain défenseurs de l'environnement. Ce prix est décerné annuellement aux héros de l'environnement de chacune des six régions continentales du monde.