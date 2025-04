Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 avril 2025

revue de presse

Pape François - Ami de l’Afrique, guide spirituel et pèlerin de paix

La nouvelle est tombée ce lundi 21 avril 2025, le pape François est décédé à l'âge de 88 ans. L'information, confirmée par le Vatican, a suscité une vive émotion dans la communauté chrétienne à travers le monde, particulièrement en Afrique, où le souverain pontife laisse l'image d'un homme proche des peuples, à l'écoute de tous et engagé pour la paix.

Durant son pontificat, Le Pape François s'est rendu à cinq reprises en Afrique, visitant dix pays, parmi lesquels le Kenya, la République centrafricaine, l'Ouganda, l'Égypte, le Maroc, le Mozambique, Madagascar, l'île Maurice, la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. (Source allAfrica)

Hommage aux « Marocains du monde » lors du salon du livre à Rabat

Ouvert depuis jeudi 17 avril, le Salon international de l’édition et du livre (Siel) du Maroc qui célèbre sa 30e édition, bat son plein à Rabat. Plus de 700 exposants, venus de 48 pays, font vivre le monde de l'édition et de la littérature dans la capitale du royaume chérifien.

Outre l’émirat de Charjah, le festival rend cette année un hommage appuyé aux « Marocains du monde », à la diaspora marocaine qui compte plus de cinq millions de personnes, parmi lesquelles de nombreux artistes et auteurs. Les écrivains marocains basés à l’étranger sont d’ailleurs nombreux à connaître le succès ces dernières années, avec un thème qui traverse souvent leur littérature, celui de la migration et de l’exil. (Source RFI)

Gabon : légère hausse du taux d’inflation de 0,6% au 4ème trimestre 2024

La Direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF) a récemment rendu public sa Note de conjoncture, indiquant une légère augmentation du taux d’inflation au Gabon. En fin d’année 2024, le taux d’inflation a enregistré une transition notable, passant d’une stabilité des prix à 0,0% au troisième trimestre à +0,6% au quatrième trimestre. Ce changement témoigne d’une reprise modérée des tensions sur les prix, principalement portée par l’augmentation des coûts des produits alimentaires, des transports et des soins de santé.

Cette évolution des prix s’inscrit dans un contexte tant national qu’international, marqué par plusieurs facteurs : la montée des tarifs du fret maritime, la hausse de l’Indice de la FAO, une reprise de la demande à l’approche des fêtes de fin d’année, et des difficultés d’approvisionnement pour certains biens. (Source GabonMediaTime)

Le Mali s’oppose à la libération anticipée de l’ex-jihadiste Abdoulaziz al-Hassan

La Cour pénale internationale (CPI) est saisie d’une demande de libération anticipée de l’ex-jihadiste malien Abdoulaziz al-Hassan, qui a purgé 7 ans de prison sur une peine de 10 ans pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Mais le ministère malien de la Justice s’oppose fermement à cette libération, considérant que les crimes commis par l’ancien membre d’Ansar Dine et d’al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) sont trop graves pour justifier une libération anticipée.

Abdoulaziz al-Hassan, un ex-jihadiste malien, a été condamné en novembre par la Cour pénale internationale (CPI) à une peine de 10 ans de prison pour des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre commis lors de l’occupation de Tombouctou par son groupe et al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) entre avril 2012 et janvier 2013. Il a déjà purgé 7 ans de sa peine et devrait passer les trois deux années derrière les barreaux. (Source cheetah.news)

Tensions régionales et pressions occidentales : l’Algérie sur le fil du rasoir

L’Algérie a annoncé l’examen d’un projet de loi sur la mobilisation générale, lors d’un Conseil des ministres présidé par Abdelmadjid Tebboune hier à Alger. Cette décision survient dans un climat régional particulièrement tendu, marqué par une pression diplomatique croissante exercée sur Alger.

L’annonce coïncide avec l’initiative américaine de médiation entre le Maroc et l’Algérie, pilotée par le conseiller présidentiel Massad Boulos. Cette démarche intervient dans le sillage du soutien réitéré de Washington au plan marocain d’autonomie au Sahara, qualifié de « seul cadre crédible et réaliste » par le Département d’État. Pour Alger, cette médiation ne laisse guère de place à la négociation : elle vise à imposer une issue défavorable à ses positions historiques. (Source apanews)

Washington songerait à réduire fortement sa présence diplomatique en Afrique

Les États-Unis pourraient considérablement réduire leur présence diplomatique en Afrique. C’est ce que révèle un projet de décret présidentiel consulté par le New York Times, mais aussitôt nié ce dimanche par Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine.

Daté du 20 avril, ce texte prévoit une réorganisation complète du département d’État, visant à recentrer la politique étrangère sur les intérêts américains, à réduire les dépenses et à lutter contre les abus.

Parmi les mesures proposées, la suppression des bureaux chargés du climat, des droits humains et de la démocratie. (Source Africanews)

RD Congo : l’ex président Joseph Kabila poursuivi en justice pour « haute trahison »

Revenu d’exil à Goma, l’ancien président Joseph Kabila est poursuivi pour « haute trahison » par les autorités congolaises. Son parti, le PPRD, est suspendu et ses biens saisis. Kinshasa l’accuse de collusion avec les rebelles du M23. L’ancien président reste pour l’instant silencieux.

Deux jours après son retour d’exil via Goma, l’ancien Président Joseph Kabila fait l’objet de poursuites judiciaires en République démocratique du Congo. Le ministre congolais de la Justice, Constant Mutamba, a ordonné au procureur général et à l’auditeur général des Forces armées d’engager des actions contre l’ex-président et ses proches. Ils sont accusés d’avoir soutenu l’agression du pays par les rebelles du M23, groupe armé soutenu par le Rwanda. L’information a été confirmée ce dimanche 20 avril 2025 dans un post de Constant Mutamba. (Source Africa 24)

Suppression des frais d’itinérance : Togo et Burkina Faso connectés à moindre coût

À partir du 30 mai prochain, les voyageurs togolais au Burkina Faso et burkinabè au Togo bénéficieront de communications à moindre coût sans changer de carte SIM, grâce à la suppression des frais d’itinérance.

Un protocole d’accord bilatéral de free roaming, signé le 18 avril 2025 au ministère de l’Économie numérique et de la Transformation digitale du Togo, rend cela possible.

Cet accord, porté par Michel Yaovi Galley (ARCEP Togo, Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes) et Wendlassida Patrice Compaoré (ARCEP Burkina Faso), en présence des ministres Cina Lawson et Aminata Zerbo-Sabane, offre des avantages concrets : appels reçus gratuits pendant 30 jours consécutifs et appels émis vers le réseau du pays visité facturés au tarif local. Les services SMS et internet seront également plus abordables. (Source togonews)

En Tunisie, l’un des avocats de la défense dans le procès pour complot contre l’Etat arrêté

Ahmed Souab a été interpellé après avoir effectué une intervention remarquée devant le tribunal deux jours plus tôt, à la suite de l’annonce du verdict de cette affaire controversée.

Deux jours après avoir critiqué la façon dont s’est déroulé le procès dit « du complot contre la sûreté de l’Etat », Ahmed Souab, l’un des avocats de la défense dans ce dossier controversé, a été interpellé lundi 21 avril en fin de matinée à son domicile, à Tunis. Selon son fils qui a donné l’alerte sur les réseaux sociaux peu avant midi, dix agents de sécurité ont fait irruption chez lui.

L’avocat a ensuite été conduit au pôle judiciaire antiterroriste, avant d’être officiellement placé en garde à vue pour une durée de quarante-huit heures (Source Lemonde Afrique)

Elections 2025 au Burundi : Les attentes sociales sont élevées

Alors que le Burundi s’apprête à vivre les élections des députés, des conseillers communaux et des sénateurs, les habitants de la province de Bubanza exhortent les candidats à privilégier les projets de développement comme l’adduction d’eau, l’électrification, … Malgré que l’administration locale se félicite de la bonne cohabitation entre les membres des partis politiques, certains militants de l’opposition indiquent que cette accalmie est de façade.

Les habitants des collines Shari 1 et 2 saluent une cohabitation pacifique entre les membres des différents partis politiques. Toutefois, la misère, le manque d’eau et d’électricité ainsi que l’inaction des élus restent au cœur des préoccupations de la population. (Source Iwacu)