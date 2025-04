Afrique: Parcours des étalons à la CAN U17 au Maroc - Une symphonie inachevée

Ils sont partis avec la ferme volonté de défendre dignement le Burkina Faso. Mais sur le terrain, ils n'ont pu joindre l'acte à la parole. Eux, ce sont les Etalons cadets. En effet, en six rencontres, ils ont concédé deux défaites, encaissé 7 buts et en ont inscrit 13.

Un bilan dont il y a de quoi être fier, même s'il y a lieu de nourrir des regrets au regard de la qualité de l'effectif du coach Oscar Barro. Ce bilan mitigé des Etalons U17, surtout après la lourde défaite en demi-finale face au Mali (2 0), a créé l'émoi au Burkina Faso. En fait, ils sont tombés de si haut face aux Aiglonnets du Mali, que l'émotion a gagné les uns et les autres. La colère a même poussé certains à la violence verbale.

Toutefois, il faut savoir raison garder et ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Certes, cette mésaventure fait mal. Mais dans l'élan de colère, il faut éviter de « brûler » ces jeunes joueurs. Car la vie ne doit pas s'arrêter pour le football burkinabè. Une chose est de savoir perdre. Une autre est de rester digne dans la défaite. Et surtout, savoir relever la tête et dessiner le futur. Ce futur passe par un diagnostic à la limite médical, du football burkinabè.

Cette symphonie inachevée de nos Etalons, ne doit pas nous faire céder au découragement

En tout cas, cette CAN des U 17 n'a pas enregistré que des notes négatives. Elle nous a aussi permis de rêver et de croire en l'avenir, avec la révélation de nouveaux talents. Des jeunes qui montrent de bonnes dispositions à assurer la relève de la génération Bertrand Traoré, Dango Ouattara, Blatti Touré et autres, au crépuscule de leur carrière.

C'est vrai que pour beaucoup, le succès des Etalons au Maroc, aurait été porteur d'espoir pour le pays en ce sens qu'il allait, sans doute, contribuer à souder davantage les Burkinabè dans un pays à la recherche de son unité. Mais les dieux du foot en ont décidé autrement. En tout état de cause, cette symphonie inachevée de nos Etalons, ne doit pas nous faire céder au découragement.

Oscar Barro et ses collaborateurs doivent reprendre du poil de la bête en s'appuyant sur les acquis de cette CAN U17 qui s'est achevée le 19 avril dernier avec le sacre du Maroc face au Mali aux tirs au but (0-0- 4-2). Mais en attendant, disons bravo et bon courage à nos Etalons cadets qui n'ont pas démérité. On espère que la prochaine fois sera la bonne.