Algérie: Décès du pape François - Le président de la République présente ses condoléances

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, lundi, un message de condoléances au cardinal Kevin Farrell, chargé de gérer les affaires courantes du Vatican et de tous les chrétiens du monde, suite au décès du pape François.

"C'est avec une profonde affliction et une vive émotion que j'ai appris la triste nouvelle du décès du souverain pontife, le pape François, des suites d'une longue maladie.

En cette douloureuse épreuve, je tiens à adresser au Vatican, à toutes ses institutions et à tous les chrétiens du monde, au nom du peuple et du Gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes sincères condoléances et l'expression de ma profonde compassion pour la perte de cette éminente personnalité qui a marqué de son empreinte notre histoire contemporaine.

Le défunt a voué sa vie à la diffusion de l'amour de Dieu, l'Unique, et à la consécration des valeurs de fraternité, de solidarité et de coexistence entre les peuples. Avant d'être rappelé auprès du Très-Haut, sa sincérité et son dévouement au service des causes des opprimés, des démunis et des pauvres lui ont valu l'amour et la profonde sympathie des peuples.

Tout en partageant votre peine en ces moments difficiles, je vous prie de croire, Cardinal, en l'expression de mes sentiments les plus sincères de compassion et de sympathie", lit-on dans le message de condoléances du président de la République.