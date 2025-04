Algérie: ICT Africa Summit 2025 - Zerrouki met en exergue les efforts de l'Etat pour le développement numérique

ALGER — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a mis en avant, lundi à Alger, les efforts consentis par l'Algérie pour améliorer la qualité de vie des citoyens à travers le développement des technologies modernes et la concrétisation du développement numérique.

S'exprimant à l'ouverture de "l'ICT Africa Summit 2025", le ministre a expliqué que, face à la rude concurrence pour maitriser la technologie et le savoir au vu notamment d'une recherche accélérée de solutions intelligentes et efficaces pour l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, "l'Algérie a tracé une stratégie reposant sur plusieurs supports, le plus important étant l'investissement dans le capital humain, à travers des offres de formations modernes couvrant plusieurs domaines dont l'intelligence artificielle (IA), le Big-Data et la cybersécurité".

Dans cette optique, l'Algérie s'emploie à la valorisation de l'innovation et de l'entrepreneuriat numérique, à travers la création des "skills centers" dans plusieurs wilayas du pays, afin de développer les compétences et de transformer les idées en projets, via l'accompagnement des micro-entreprises, outre le développement de l'infrastructure numérique.

S'agissant du développement de l'infrastructure numérique qui fait partie intégrante de cette stratégie, M. Zerrouki a salué les efforts du groupe Algérie Télécom "pour l'expansion de son réseau de fibre optique, lesquels, a-t-il dit, ont permis de franchir le seuil des deux millions d'abonnés".

Il a également évoqué le lancement du réseau de téléphonie mobile 5G au cours du deuxième semestre de 2025, ce qui contribuera à la création de "5000 emplois directs" et à "l'instauration d'une nouvelle dynamique économique".

De son côté, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine El Mahdi Oualid, a fait état, dans son intervention, du lancement de "15 centres d'excellence dans diverses spécialités, notamment celles liées à l'économie numérique", en vue d'accompagner les efforts de l'Etat visant à réaliser le développement numérique.

Pour sa part, le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, M. Noureddine Ouadah, a souligné l'importance de la synergie entre les différents secteurs concernés par le développement numérique, en vue de concrétiser la vision nationale dans ce domaine.