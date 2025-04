Algérie: Arkab reçoit le SG de l'Organisation des producteurs de pétrole africains

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab a reçu, lundi, au siège du ministère, le secrétaire général de l'Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO), Dr. Omar Farouk Ibrahim, en visite de travail en Algérie pour participer à la 2e réunion du Forum des centres de recherches et d'innovation des Etats membres de l'APPO, prévue à Alger, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre qui s'est déroulée en présence de cadres des deux parties, a été l'occasion d'échanger les vues sur les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale entre l'Algérie et l'APPO, notamment dans les domaines liés à l'industrie pétro-gazière, la formation, la recherche et le développement, outre l'examen des développements du marché énergétique international et des perspectives de partenariat régional entre les Etats africains producteurs de pétrole et de gaz, dans le sillage des transformations mondiales relatives à l'énergie et à la transition énergétique, précise la même source.

Les deux parties ont également abordé les volets administratifs et règlementaires relatifs à l'APPO et la coopération fructueuse entre les Etats africains producteurs de pétrole dans le cadre du groupe OPEP et hors OPEP (OPEP+), ainsi qu'au sein du Forum des Etats exportateurs de gaz (GECF), soulignant l'importance de la coordination commune et de l'évaluation de la situation du marché pétrolier international, ainsi que les perspectives de son développement.

A ce propos, le ministre d'Etat a réaffirmé la disposition de l'Algérie à intensifier ses efforts en vue de soutenir les Etats africains à travers l'APPO, notamment le transfert de son expertise dans les domaines de l'exploration, de la production, de l'ingénierie, de la fabrication des engins et de la formation, relevant le rôle pivot des entreprises et des instituts du secteur dont l'Institut algérien du pétrole (IAP) dans la formation et la qualification des cadres africains en vue de relever les défis techniques et professionnels dans le secteur de l'énergie.

Les entretiens ont également porté sur les derniers développements liés au lancement de la nouvelle Banque africaine de l'énergie, créée par l'APPO, et qui devrait marquer un tournant décisif dans le financement des projets énergétiques à l'échelle du continent, en mobilisant les investissements nécessaires pour soutenir les projets d'infrastructures énergétiques et stimuler la croissance économique dans les pays membres.

De son côté, Dr. Omar Farouk Ibrahim a exprimé sa profonde gratitude à l'Algérie pour son engagement constant en faveur des objectifs de l'organisation, saluant ses efforts dans la promotion de la recherche scientifique, de l'innovation, ainsi que dans la formation des ressources humaines dans le domaine de l'énergie.

L'organisation par l'Algérie des travaux du Forum des centres de recherche et d'innovation est une preuve évidente de sa contribution qualitative au développement du secteur énergétique à l'échelle continentale, a-t-il soutenu.

Par ailleurs, le ministère a indiqué que l'Algérie continue de jouer un rôle central au sein de l'organisation, et ce depuis sa création en 1987.

A travers ce cadre continental, qui regroupe 15 pays membres et trois (3) pays en tant qu'observateurs, l'Algérie s'emploie pour renforcer la coopération africaine, unifier les visions et échanger les expertises dans les différents domaines de l'industrie pétrolière et gazière, en amont ou en aval, afin de consolider la position du continent en tant que source stratégique d'énergie et de contribuer à la réalisation du développement durable de ses peuples.