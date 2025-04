Algérie: Energie et mines - Réunion de coordination consacrée à l'accélération de la numérisation du secteur

ALGER — Dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant l'accélération de la numérisation globale, le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, a coprésidé, lundi, avec la Haut-commissaire à la numérisation, avec rang de ministre, Mme Meriem Benmouloud, une réunion de coordination consacrée aux projets de numérisation dans le secteur de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, indique un communiqué du ministère.

Tenue au siège du ministère en présence du PDG du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, et de cadres et responsables des deux secteurs, cette rencontre consacrée à la présentation et à l'évaluation des projets de numérisation réalisés a permis également de passer en revue les solutions numériques adoptées, et de débattre de la feuille de route relative à la numérisation du secteur.

Cette démarche vise à renforcer la gestion du Service public, et à améliorer la qualité des services fournis aux citoyens et aux opérateurs, notamment en ce qui concerne l'électricité, le gaz et la distribution des produits pétroliers, suivant une approche participative consacrant la transition numérique comme levier stratégique pour le développement du secteur, selon le communiqué.