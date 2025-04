Soudan: Le ministre de l'Intérieur annonce que les commissariats de police de Khartoum sont opérationnels à 91%

Le ministre de l'Intérieur, Lit-Gen Khalil Pasha Sayrin a révélé des directives soutenues pour le déploiement immédiat des forces de police dans toutes les localités de l'État de Khartoum pour sécuriser et normaliser la vie avant le retour des citoyens à Khartoum.

Le ministre a déclaré lors du 23ème Point de Presse régulier du ministère de la Culture et de l'Information, organisé par l'Agence de presse soudanaise (SUNA), que les forces de police ont été déployées dans les sept localités de Khartoum, et que le taux de fonctionnement des centres et départements a atteint 91% selon les visites sur le terrain et les statistiques officielles, notant le fonctionnement de 19 départements dans la localité de Khartoum sur un total de 21 départements, et le fonctionnement de 14 départements dans la localité de l'Est du Nil, en plus du fonctionnement de 10 départements dans la localité de Khartoum Nord et 10 départements dans la localité d'Omdurman sur un total de 14 et 9 départements dans la localité d'Ombada sur un total de 11, en plus du fonctionnement de tous les départements dans les localités de Karari et de Jebel Awliya à un taux de 100%.

Le ministre a expliqué qu'il existe des poches de milices dans les zones à l'ouest et au sud d'Omdurman qui seront bientôt traitées et éliminées, soulignant que l'Autorité de Sécurité des Installations a déménagé à Khartoum en raison de son besoin important de sécuriser le siège du gouvernement et les missions diplomatiques. Il a souligné que le ministère des Affaires étrangères a accepté que les missions diplomatiques se rendent à Khartoum pour inspecter leur siège et s'en assurer en vue de leur retour.

Le ministre de l'Intérieur a déclaré que lors de leur visite à Khartoum, ils ont constaté l'étendue des dégâts causés à de nombreuses institutions gouvernementales, en particulier la police, et que les dommages les plus importants ont été causés à l'Autorité de la Défense Civile, dont les entrepôts ont été délibérément incendiés, en plus du complexe Omar Massawi, qui a également été soumis à un incendie sur les côtés ouest et est, ainsi que le bâtiment de l'Université de Rabat, le Collège de police et l'Autorité des douanes et des conteneurs- Hawyats.

Il a noté que la visite a duré quatre jours et a été témoin de la première réunion du Comité de coordination de la sécurité de l'État de Khartoum au siège de l'État depuis le déclenchement de la guerre de la dignité.

Le ministre a souligné que la communauté internationale cherche à exploiter la question du mécanisme de protection des civils, et que le ministère de l'Intérieur cherche à combler cette lacune, et qu'ils ont pris des mesures pratiques à cet égard et qu'ils sont attachés à la Convention de Genève, mais la milice n'a pas adhéré à l'accord, notant que l'activation du mécanisme ferme la porte à l'ingérence étrangère.