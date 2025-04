Afrique: Le renforcement des capacités au coeur du Championnat d'Afrique de Football Scolaire de la CAF à Accra

À quelques jours du coup d'envoi très attendu du Championnat d'Afrique de Football Scolaire de la CAF, Ghana 2025, une série d'ateliers de renforcement des capacités programmés par la CAF a officiellement débuté à l'Université du Ghana à Accra.

La troisième édition de la phase finale du Championnat d'Afrique de Football Scolaire de la CAF se déroulera du 23 au 26 avril 2025 à Accra au Ghana où (8) nations sont attendues avec leurs sélections U-15, garçons et filles.

Alors que tous les regards sont tournés vers cette compétition de football des jeunes, la stratégie de la CAF consiste à profiter de ce rendez-vous continental pour proposer aux jeunes locaux, divers ateliers destinés à les préparer à devenir de futurs leaders africains.

Six ateliers ont officiellement débuté le lundi 21 avril : le Programme des jeunes arbitres, le Programme des jeunes reporters, le Programme des jeunes médecins, l'atelier sur la Sûreté et la Sécurité, la formation d'entraîneur pour la licence D de la CAF, ainsi que les ateliers sur la protection de la CAF.

Chaque programme regroupe 30 participants qui, à l'issue de leur formation, acquerront une nouvelle compétence utile au-delà des terrains de jeu.

S'exprimant en marge du programme, la Directrice des Associations Membres de la CAF, Sarah Mukuna, a déclaré que ces ateliers jouent un rôle crucial dans le succès continu du Championnat d'Afrique de Football Scolaire de la CAF, ajoutant que ce tournoi offre à la CAF l'opportunité d'impacter positivement la jeunesse.

« Le Championnat d'Afrique de Football Scolaire de la CAF connaît un franc succès depuis sa première édition en 2022. Plus de 800 000 garçons et filles à travers l'Afrique ont eu l'opportunité de pratiquer le football en compétition, mais surtout, la CAF a utilisé ce programme pour former efficacement les jeunes Africains. Grâce aux programmes de renforcement des capacités de la CAF, nous avons réussi à former et à accréditer de jeunes Africains avec des compétences qui, nous en sommes convaincus, pourront être utilisées sur le terrain et en dehors », a déclaré Mukuna.

Tous les ateliers sont animés par des experts du secteur hautement qualifiés qui partageront leurs connaissances théoriques et pratiques.

Sont également attendus lors des différents ateliers, les Légendes de la CAF : Clémentine Touré (Côte d'Ivoire), Robert Kidiaba (RD Congo), Abedi Pelé, Asamoah Gyan, Adjoa Bayor (Ghana), Amanda Dlamini (Afrique du Sud) et Kareem Haggui (Tunisie).